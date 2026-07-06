전혜진이 '강회장'에서 기억 상실에 걸렸다. / 사진='신입사원 강회장' 방송 캡쳐

손현주가 전혜진 대신 차에 뛰어들었다. / 사진='신입사원 강회장' 방송 캡쳐

손현주가 '강회장'에서 전혜진을 구하려고 차에 뛰어들었다. 전혜진은 그 충격으로 기억을 잃었다.지난 5일 방송된 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서는 강용호(손현주 분)가 깨어나 강재경(전혜진 분)의 회장 자리를 막아섰다.강재경은 이사회 전 강용호를 납치하며 회장 자리를 지키려고 했지만, 황준현(이준영 분)이 강재경의 비리를 폭로했다. 또 납치된 줄 알았던 강용호가 이사회장에 들어서며 강재경은 궁지에 몰렸다.죄를 뉘우친 강재성은 자수했고 황준현 뺑소니 사건과 강용호 죽음에 관련된 일로 강재경은 체포됐다. 하지만 강재경은 이를 받아들이지 못해 도주했고 이때 나은세(이서안 분)가 차를 타고 강재경에게 돌진했다. 강용호는 강재경을 구하기 위해 몸을 던졌고 강재경은 사고 충격에 기억을 잃었다.'신입사원 강회장'은 지난 5일 종영했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr