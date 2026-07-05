배우 겸 인플루언서 기은세가 평창동 단독주택 일상을 공개하던 중 주변 공사 소음에 아쉬움을 토로했다./사진=기은세 유튜브 캡처

배우 겸 인플루언서 기은세가 평창동 단독주택 일상을 공개하던 중 주변 공사 소음에 아쉬움을 토로했다./사진=기은세 유튜브 캡처

배우 겸 인플루언서 기은세가 평창동 단독주택 일상을 공개하던 중 주변 공사 소음에 아쉬움을 토로했다.지난 2일 유튜브 채널 '기은세의 집'에는 '기은세가 집에서 하는 일은? | 2층 옷방 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.기은세는 최근 이사한 평창동 단독주택에서 카메라를 켰다. 새소리가 들리는 풍경을 담으려 했지만, 촬영 도중 공사 소음이 이어지자 "공사 소리 이해해 주세요"라며 양해를 구했다.이어 "아침 7시 반부터 8시까지는 괜찮았는데 지금 또 공사가 시작됐다"며 "새소리가 들리는 집의 아름다운 풍경을 담아보려고 서둘러 준비했는데 이렇게 됐다"고 아쉬움을 전했다.해당 발언은 기은세가 최근 자택 리모델링 공사 과정에서 이웃 민폐 논란에 휩싸였던 사실과 맞물리며 다시 주목받고 있다. 앞서 한 주민은 SNS를 통해 기은세의 평창동 주택 공사로 공사 차량이 골목을 점령해 통행에 불편을 겪었고, 쓰레기와 먼지 문제도 발생했다고 주장했다.당시 기은세 측은 인테리어 공사 과정에서 발생한 주차와 현장 정돈 관련 민원을 인지한 뒤 해당 주민에게 사과했다고 밝혔다. 또 동네 청소와 차량 이동 조치를 마쳤다며 "업체 측에서도 주민분과 꾸준히 소통하고 있으며, 공사가 마무리될 때까지 주변에 불편이 발생하지 않도록 더욱 세심하게 살피고 관리하겠다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr