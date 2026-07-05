사진=MBC '놀러코스터'

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'놀러코스터' 노홍철이 고경표의 속살을 푹로했다.5일 방송된 MBC 예능 '놀러코스터'에서는 독일 뮌헨으로 여행을 떠난 멤버들의 모습이 그려졌다.이날 뮌헨에 도착한 멤버들은 차량을 렌트해 이동하던 중 창업 경험에 대해 이야기했다.셰프 최강록이 "음식점을 계속 실패했다"며 과거 식당 운영 경험을 털어놓자 고경표 역시 자신의 사업 실패담을 공개했다.고경표는 "나도 파인다이닝을 동업했다가 처참하게 망했다"고 솔직하게 고백했다. 이어 "최대 주주가 홍콩 분이었는데 나중에 돌아가셨다"고 말했고, 빠니보틀은 놀라며 "어쩌다가?"라고 물었다.이에 고경표는 "아니, 본국으로 돌아가셨다는 뜻"이라고 급히 해명했다. 이를 들은 노홍철은 "난 또 경표가 죽였다는 줄 알았다"고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.숙소에서 있었던 에피소드도 공개됐다. 고경표는 "오늘은 날이 흐려서 안 씻는 날이다. 어제 길게 깨끗이 씻었으니까 땀만 안 흘리면 안 씻을 생각"이라고 말해 웃음을 안겼다.그러자 같은 방을 사용한 노홍철은 "경표가 속옷만 입고 자는데 벗겨놓으니까 기저귀 찬 아기인 줄 알았다. 너무 뽀얗더라"고 폭로했다. 셰프 강록도 "소년 살이더라"고 거들었고, 고경표는 "피부 비결은 자주 안 씻는 것"이라고 받아쳐 또 한 번 폭소를 자아냈다.다음 날에는 뮌헨에서 약 1시간 떨어진 스카이라인파크를 찾았다. 놀이공원에서 간식을 사던 중 한 직원이 고경표를 유심히 바라보더니 "혹시 배우냐?"라고 물었다. 고경표가 "맞다"고 답하자 직원은 환호하며 사진 촬영을 요청과 함께 음식을 서비스로 주고 싶다고 전했다. 고경표는 흔쾌히 응하며 다정한 팬서비스를 선보이면서도 무료 음식을 거절했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr