아이오아이 멤버들이 최유정을 응원하기 위해 출동했다. / 사진=최유정 SNS

최유정이 아이오아이 멤버들에게 고마움을 전했다. / 사진=최유정 SNS

가수 최유정이 아이오아이 멤버들에 대한 고마운 마음을 표현했다.최유정은 지난 4일 자신의 SNS에 "너무 소중한 무언가를 말할 땐 오히려 말을 아끼게 되는 것 같아요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진에는 최근 솔로로 컴백한 최유정을 응원하기 위해 총출동한 아이오아이 멤버들의 사진이 담겼다. 멤버들이 찾은 '쇼! 음악중심'에서는 아이오아이의 10주년 컴백곡 '갑자기'가 1위를 했다. 예상치 못한 소식에 아이오아이는 다 함께 기쁨을 누렸다. 최유정은 "감사하고 사랑합니다"라며 "고도로 발달된 우정은 사랑과 구별할 수 없다는 것을 이번에 정말 깊이 알게 됐다"고 멤버들을 향한 애틋한 마음을 언급했다.다른 사진에서는 눈물을 참지 못해 눈에 면봉을 올려둔 최유정의 모습이 담겼다. 그는 "또 울어 맨날 울어 계속 울어"라고 말해 웃음을 자아냈다.최유정은 최근 '비장의 무기'로 컴백해 솔로 활동 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr