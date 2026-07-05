손담비가 속초 가족 여행 사진을 공유했다. / 사진=손담비 SNS

손담비가 이규혁과의 투샷을 공개했다. / 사진=손담비 SNS

가수 손담비가 가족 여행 중인 근황을 공개했다.손담비는 지난 4일 자신의 SNS에 "4시간 운전해서 속초 도착"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 손담비는 속초 바닷가에서 포즈를 취하고 있다. 손담비는 흰 민소매 상의에 검정 바지를 입고 여유로운 포스를 풍겼다. 특히 슬리퍼를 신고도 늘씬한 몸매와 이기적인 비율을 자랑해 감탄을 자아냈다.다른 사진에서는 남편 이규혁과 활짝 웃으며 카메라를 응시했다. 손담비는 "좋은데 너무 힘들다"라며 현실적인 고충을 토로했다. 그는 "역시 마지막은 기절 엔딩"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.손담비는 스피드스케이팅 전 국가대표 이규혁과 지난 2022년 5월 결혼했다. 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr