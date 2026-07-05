손담비가 속초 가족 여행 사진을 공유했다. / 사진=손담비 SNS
손담비가 속초 가족 여행 사진을 공유했다. / 사진=손담비 SNS
가수 손담비가 가족 여행 중인 근황을 공개했다.

손담비는 지난 4일 자신의 SNS에 "4시간 운전해서 속초 도착"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 손담비는 속초 바닷가에서 포즈를 취하고 있다. 손담비는 흰 민소매 상의에 검정 바지를 입고 여유로운 포스를 풍겼다. 특히 슬리퍼를 신고도 늘씬한 몸매와 이기적인 비율을 자랑해 감탄을 자아냈다.
손담비가 이규혁과의 투샷을 공개했다. / 사진=손담비 SNS
손담비가 이규혁과의 투샷을 공개했다. / 사진=손담비 SNS
다른 사진에서는 남편 이규혁과 활짝 웃으며 카메라를 응시했다. 손담비는 "좋은데 너무 힘들다"라며 현실적인 고충을 토로했다. 그는 "역시 마지막은 기절 엔딩"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

손담비는 스피드스케이팅 전 국가대표 이규혁과 지난 2022년 5월 결혼했다. 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지