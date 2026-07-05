사진 = 28기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 28기 옥순이 영호와의 일상을 공개했다.최근 28기 옥순은 자신의 인스타그램에 "주말 강화 나들이"라며 나들이 내용을 말한 뒤 "우리 가족 사랑해요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 28기 옥순은 화이트 반소매 상의를 입고 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 아이스 음료를 손에 들고 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 맞은편에는 검은색 반소매 티셔츠를 입은28기 영호가 옥순을 바라보고 있으며 다른 테이블 자리에는 음료와 디저트가 함께 놓여 있어 여유로운 카페 분위기를 더했다. 벽면을 따라 음료가 진열된 냉장고와 카운터가 보이는 공간이 배경을 이루며 편안한 주말의 한때를 담아냈다.이어진 사진에서 28기 옥순은 같은 자리에서 아이스 음료를 들고 밝게 웃으며 카메라를 바라보고 있고 28기 영호는 음료를 마시며 정면을 응시하고 있다. 나무 테이블 위에 놓인 음료와 디저트, 카페 내부의 아늑한 분위기가 어우러지며 두 사람의 자연스러운 일상이 한층 돋보인다.팬들은 "행복해보이셔서 너무너무 좋아요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "친척들이랑도 사이좋고 잘 어울려지내는모습이 너무 보기좋고 아름다워요", "진짜 두분 너무 좋아요", "앞으로도 쭉 행복하세요" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.한편 28기 옥순은 자신이 운영하는 유튜브 채널 '홍아림'에서는 '중대 발표합니다'라는 영상을 통해 28기 영호와 딸과 함께 임신 테스트기 및 초음파 사진을 공개하며 안정기에 접어들어 기쁜 소식을 전한다고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr