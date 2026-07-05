김민설이 넷플릭스 '솔로지옥4' 출연을 둘러싼 시선에 관해 주관을 밝혔다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

김민설이 넷플릭스 '솔로지옥4' 출연을 둘러싼 시선에 관해 주관을 밝혔다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

김민설이 넷플릭스 '솔로지옥4' 출연을 둘러싼 시선에 관해 주관을 밝혔다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

"'솔로지옥' 출연은 진짜 연애가 목적이었어요. 배우 활동에 도움이 되길 바라고 출연한 건 아니었습니다."최근 서울 강남구 역삼동의 한 카페에서 만난 배우 김민설이 넷플릭스 '솔로지옥4' 출연을 둘러싼 시선에 관해 주관을 밝혔다. 연애 프로그램이 배우나 인플루언서 등 연예계 진출을 위한 '등용문'으로 변질했다는 지적이 이어지는 가운데, 그는 자신에게만큼은 해당하지 않는 이야기라고 선을 그었다.2000년생인 김민설은 서울예술대학교 연기과를 졸업한 뒤 2022년 KBS2 '미남당'으로 데뷔했다. 이후 EBS1 '네가 빠진 세계', tvN '이번 생도 잘 부탁해' 등에 출연하며 경험을 쌓았고, 지난해 방송된 MBC 일일드라마 '첫 번째 남자'를 통해 데뷔 후 처음으로 주연을 맡았다. '첫 번째 남자'는 뒤바뀐 인생 속에서 복수와 욕망이 충돌하는 두 여자의 이야기를 그린 작품이다. 극 중 김민설은 욕망이 가득한 진홍주 역을 맡았다.앞서 연애 프로그램은 출연 이후 배우나 인플루언서로 활동하는 사례가 늘면서 '연예인 등용문'이라는 비판을 받아왔다. 프로그램보다 이후의 연예 활동이 목적 아니냐는 시선이 적지 않았다. 이에 관해 김민설은 "'솔로지옥' 출연 당시에는 스포츠 아나운서로 활동하고 있었다"며 "미래를 계산하고 선택한 일은 아니었다"고 털어놨다.그는 "나는 원래 계획적인 성격이 아니다. ENFP라서 기회가 왔을 때 도전한 것"이라며 "'여기에 나가면 배우 활동에 도움이 되겠다'는 생각으로 출연한 게 아니었다. 그때는 정말 연애 프로그램 취지에 맞게 최선을 다했다"고 말했다.'솔로지옥' 출연과 배우 활동도 별개라고 선을 그었다. 김민설은 "'솔로지옥'에 나왔다고 감독님들이 특별히 봐주신다는 느낌은 전혀 받지 못했다"며 "오디션장에서는 결국 연기가 가장 중요하다는 걸 더 많이 느꼈다"고 강조했다.김민설은 "'솔로지옥'을 보고 나를 아시는 분들은 기존 이미지가 있으니까 그 이미지를 깨야 한다는 생각을 많이 했다"며 "그만큼 연기를 더 잘해야겠다는 책임감도 생겼다"고 말했다.반대로 '첫 번째 남자'를 통해 새로운 시청층에 얼굴을 알린 경험도 전했다. 그는 "일일드라마는 연령대가 높은 시청자분들이 많이 보시다 보니 '솔로지옥'보다 '첫 번째 남자'를 통해 나를 알아봐 주시는 분들이 더 많았다"고 미소 지었다.최근 식당에서 겪은 일화도 귀띔했다. 김민설은 "아주머니께서 'TV에 나오는 사람 아니냐'고 먼저 말을 걸어주셨다"며 "내가 '저를 어디서 보셨을까요?'라고 여쭤봤더니 바로 '첫 번째 남자'에 나온 사람 아니냐고 하시더라. 너무 신기했고, 작품을 재밌게 봐주셔서 감사했다"고 회상했다.'솔로지옥' 출연 이력이 배우 활동에 독이 된다고 생각한 적은 없다고도 했다. 그는 "알아봐 주시면 감사하고, 못 알아보시면 배우로서 새로운 모습을 보여드릴 기회라고 생각한다"며 "결국 어떤 상황에서도 연기를 더 잘해야겠다는 생각이 든다"고 밝혔다. 김민설은 "작품 오디션을 볼 때는 다른 건 생각하지 않는다"며 "'무조건 연기만 잘하고 나오자'는 마음으로 임한다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr