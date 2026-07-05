사진 = 채시라 인스타그램

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사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

배우 채시라가 차분한 올블랙 스타일과 자연스러운 미소로 여유로운 일상을 공개하며 변함없는 우아한 분위기를 전했다.최근 채시라는 자신의 인스타그램에 별 다른 멘트 없이 사진을 올렸다.공개된 사진에서 채시라는 검은색 반소매 상의와 검은색 팬츠를 매치한 올블랙 스타일로 바닥에 앉아 두 개의 대형 베어브릭 피규어 옆에서 미소를 짓고 있다. 한 장에서는 무릎을 세운 채 손을 자연스럽게 모으고 카메라를 바라보고 있으며, 다른 장에서는 턱을 괸 채 옆을 바라보는 모습으로 같은 공간에서도 또 다른 분위기를 연출했다.이어 공개된 사진에서 채시라는 반투명 파티션 앞에 서서 양손을 뒤로 모은 채 은은한 미소를 짓고 있다. 바닥에 기대 세워진 액자와 밝은 실내 공간이 어우러지며 단정한 스타일이 더욱 돋보인다.마지막 사진에서 채시라는 같은 공간에서 양손을 머리 뒤로 올린 채 다리를 교차해 선 포즈를 취하고 있다. 뒤편으로 거울과 조명이 설치된 공간이 함께 담겼으며, 심플한 올블랙 패션과 자연스러운 포즈가 편안한 분위기를 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "우아해 보입니다", "화이팅", "누가 인형인줄 모르겠음", " 언제나 최고예요 " 등의 반응을 남기며 변함없는 미모에 감탄했다.한편 채시라는 1968년생으로 58세이며 지난 2000년 가수 출신 사업가 김태욱과 결혼했다. 슬하에 딸과 아들을 각각 한 명씩 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr