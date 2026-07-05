사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 그룹 아이들 민니가 '태국 공주님' 면모를 드러냈다.5일 방송된 SBS '런닝맨'에는 아이들 멤버 미연과 민니가 게스트로 출연했다. 과일 농장과 요식업 체험 레이스가 펼쳐진 가운데, 멤버들의 관심은 자연스럽게 민니의 남다른 재력으로 쏠렸다.이날 김종국은 "민니 되게 부자라고 들었다. 가수는 취미로 한다던데"라며 세간의 '태국 재벌설'을 언급했다. 민니는 "아니에요. 가수가 제 꿈이에요"라고 웃으며 답했다.하지만 곧바로 예상치 못한 '플렉스'가 이어졌다. 유재석이 태국 방문 계획을 묻자 민니는 "이번 달 말에 간다"며 "저희 리조트 놀러 오세요"라고 초대했다.뜻밖의 제안에 멤버들은 "리조트가 있어?", "거봐, 부자라니까"라며 놀라움을 감추지 못했다. 민니는 어머니가 운영하는 리조트가 방콕이 아닌 태국 지방에 있다며 "'런닝맨' 거기서 찍어요. 태국 특집 하면 좋겠다"고 제안했다.여기에 "숙소비는 제가 해드릴게요"라는 통 큰 약속까지 더해 환호를 받았다. 다만 지석진이 "조식도 나오냐"고 묻자 "밥은 나오는데 밥값은 조금…"이라고 현실적인 답변을 내놔 웃음을 안겼다.민니의 재력은 여기서 끝이 아니었다. 유재석이 미연에게 "민니 리조트 가봤냐"고 묻자 미연은 "저도 아직 못 가봤다. 그런데 집에는 가봤다. 집이 여러 채다"라고 밝혀 현장을 또 한 번 술렁이게 했다.'집이 여러 채'라는 말에 멤버들의 태도도 달라졌다. 하하는 "지금 일할 때가 아니다"라고 농담했고, 유재석 역시 "민니 너 지금 일할 때가 아니다. 우리랑 찍은 사진 어머님께 보내드리라"고 거들어 폭소를 유발했다.한편 민니와 미연이 속한 아이들은 6일 미니 9집 'We made'를 발매하며 컴백 활동에 나선다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr