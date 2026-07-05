이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 신봉선(47)이 노후 준비로 월 100만원씩 저축을 했다고 밝혔다.5일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 스페셜 MC로 신봉선이 출연했다.이날 신봉선은 한층 슬림해진 모습으로 등장해 모벤져스의 감탄을 자아냈다. "너무 늘씬하고 예뻐졌다"는 반응이 이어지자 그는 "내일이 더 예쁠 거예요"라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 안겼다.서장훈은 신봉선을 향해 "전 남자친구들이 다 키가 크고 잘생겼다고 하던데 확인이 되는 거냐"고 물었고, 신봉선은 "어떻게 확인을 해드려야 하나. (전 남친들은) 이미 가정을 이루고 있다"며 웃었다.이어 마지막 연애가 30대였다고 밝힌 신봉선은 "30대만 해도 못생겼지만 귀여운 이미지로 (남자와) 엮어주고 그랬는데, 40대가 되니까 그런 얘기가 실례가 된 상황이 된 거다"라고 말했다. 또 "제 생각에는 저는 카테고리로 따지면 남자도 여자도 아닌 인간이구나 싶다"라고 덧붙였다.신봉선은 결혼보다 스스로의 삶을 준비하는 데 더 집중하게 됐다고 털어놨다. 그는 "결혼이 나 혼자 하는 거면 열심히 하겠지. 하지만 한 사람의 마음은 얻어야 하는 거니까 시간이 아깝더라"라고 말했다.이어 "20대 후반부터 월 100만원 씩 10년간 모은 연금저축이 만기됐다"며 "이것저것 알아보고 있다. 혼자서 재밌게, 즐겁게 살아가는 연습을 하고 있다"고 밝혔다.또 신봉선은 "예전에는 '남자 별 거 없다. 그냥 착하면 결혼해라'라고 하시던 엄마가 요즘은 '네 성질 받아줄 사람이 어딨겠냐'고 하신다. TV를 보면서는 '난자를 얼리는 건 어때'라고도 하더라. 저는 난자 냉장고를 파는 줄 알았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.끝으로 "엄마가 나중에 제가 혼자 되는 걸 염려하시는 것 같다"라며 어머니의 걱정을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr