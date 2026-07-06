배우 정석원이 국제학교에 다니는 딸의 교육에 대한 고민을 털어놨다.
4일 ‘백지영 Baek Z Young’ 채널에는 ‘눈 돌아가게 맛있어서 결국 온가족 다 데려간 백지영 쌀국수 맛집 (베트남)’이라는 제목 영상이 게재됐다.
영상에서 정석원은 딸에게 “엄마가 너를 국제학교에 보내는 이유가 뭔지 아냐. 이런 데 와서 너가 영어로 통역을 해줘야 한다”라고 말했다.
해당 학교는 앞서 백지영의 딸이 연간 약 3천만 원 수준의 학비가 드는 국제학교에 재학 중인 사실이 알려지며 관심을 받은 바 있다. 이후 그는 학교 상담을 다녀온 경험도 털어놨다. 그는 “교육에 대해서 막 설명을 해주시는데 숙제를 더 해야하는 식으로 진행을 얘기하시더라”라고 당시 분위기를 설명했다.
정석원은 “제가 숙제는 좀 줄여달라고 했다. 저는 하임이가 공부를 그렇게 많이 안 했으면 좋겠다. 얘가 좀 행복하게 뛰어놀 수 있는 환경을 만들어 달라고 했더니 당황하시더라”라고 전했다.
또한 상담 과정에서 본인이 되묻는 상황도 있었다고 설명했다. 그는“‘그러면 제가 뭘 하임이에게 할까요’를 되려 제가 질문을 했다. 그랬더니 숙제를 좀 안 안 해서 그거 좀 우선 순위로 얘기해달라고 했다”라고 말했다. 마지막으로 정석원은“초등학교 3학년인데 너무 불쌍하다. 학교의 숙제도 있고 과외같은 것도 한다. 거기서도 숙제를 내니까”며 딸의 교육관에 대한 깊은 고민을 전했다.
한편 정석원 백지영 부부는 지난 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임이를 두고 있다. 현재 하임이는 학비 약 3천만 원에 달하는 강남에 위치한 국제학교에 재학 중인 것으로 알려져 화제를 모았다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
4일 ‘백지영 Baek Z Young’ 채널에는 ‘눈 돌아가게 맛있어서 결국 온가족 다 데려간 백지영 쌀국수 맛집 (베트남)’이라는 제목 영상이 게재됐다.
영상에서 정석원은 딸에게 “엄마가 너를 국제학교에 보내는 이유가 뭔지 아냐. 이런 데 와서 너가 영어로 통역을 해줘야 한다”라고 말했다.
해당 학교는 앞서 백지영의 딸이 연간 약 3천만 원 수준의 학비가 드는 국제학교에 재학 중인 사실이 알려지며 관심을 받은 바 있다. 이후 그는 학교 상담을 다녀온 경험도 털어놨다. 그는 “교육에 대해서 막 설명을 해주시는데 숙제를 더 해야하는 식으로 진행을 얘기하시더라”라고 당시 분위기를 설명했다.
정석원은 “제가 숙제는 좀 줄여달라고 했다. 저는 하임이가 공부를 그렇게 많이 안 했으면 좋겠다. 얘가 좀 행복하게 뛰어놀 수 있는 환경을 만들어 달라고 했더니 당황하시더라”라고 전했다.
또한 상담 과정에서 본인이 되묻는 상황도 있었다고 설명했다. 그는“‘그러면 제가 뭘 하임이에게 할까요’를 되려 제가 질문을 했다. 그랬더니 숙제를 좀 안 안 해서 그거 좀 우선 순위로 얘기해달라고 했다”라고 말했다. 마지막으로 정석원은“초등학교 3학년인데 너무 불쌍하다. 학교의 숙제도 있고 과외같은 것도 한다. 거기서도 숙제를 내니까”며 딸의 교육관에 대한 깊은 고민을 전했다.
한편 정석원 백지영 부부는 지난 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임이를 두고 있다. 현재 하임이는 학비 약 3천만 원에 달하는 강남에 위치한 국제학교에 재학 중인 것으로 알려져 화제를 모았다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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