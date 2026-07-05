이미지 크게보기 사진 = tvN '도깨비 10주년 여행'

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'도깨비 10주년 여행' 배우 공유가 보고 싶은 '도깨비' 배우들을 언급했다.4일 방송된 tvN 예능 '도깨비 10주년 여행' 1회에서는 드라마 방영 10주년을 맞아 공유, 이동욱, 김고은, 유인나가 다시 한자리에 모였다.이날 방송에서 10년이라는 시간이 흘렀지만 네 배우의 케미는 변함없었다. 동네 주민인 공유와 김고은을 비롯해 배우들은 수시로 번개 모임을 가질 만큼 끈끈한 친분을 이어오고 있어 눈길을 끌었다.특히 이동욱은 "지난해 공유, 김고은과 함께 만난 자리에서 내년이 10주년인데, 뭔가 함께해 보면 좋겠다는 이야기가 오갔다"라며 이번 10주년 여행이 성사된 비하인드를 밝혔다.이어 여행에 앞서 네 사람은 사전 모임을 갖고 함께 해보고 싶은 일들을 이야기했다. 이 과정에서 유인나는 "난 그날 밤에 손님들이 올 수도 있지 않을까 싶다"고 기대감을 드러냈다.그러면서 공유가 보고 싶은 사람이 있냐고 묻자 유인나와 김고은은 "다 보고 싶다"고 입을 모았다. 오랜 시간 함께한 작품인 만큼 출연진 모두 각별한 애정을 내비쳤다.이야기는 자연스럽게 '도깨비'를 빛낸 조연 배우들로 이어졌다. 윤경호, 박경혜, 염혜란, 조우진 등의 이름이 오르자 공유는 "누가 올까? '도깨비' 나오는 사람 지금 다 엄청 바쁘다"고 말했고, 유인나는 "모이는 게 말이 안 된다"고 공감했다. 이어 유인나는 육성재를, 공유는 김은숙 작가를 보고 싶은 인물로 꼽았다.방송 말미 공개된 예고편에는 10주년 파티를 빛낼 반가운 손님들이 등장했다. 삼신할매 역으로강렬한 인상을 남겼던 이엘, 처녀 귀신 역할을 맡았던 박경혜, 개성 있는 빌런 김병철이 여행에 합류하는 모습이 담겨 다음 이야기에 대한 기대를 높였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr