이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀' 전 축구선수 겸 해설위원 이영표가 손흥민 이재성이 빠진 선발 명단에 당황한 반응을 보였다.5일 방송된 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 전현무와 이영표의 2026 북중미 월드컵 예선 남아공전 중계 비하인드가 공개됐다.이날 두 사람은 경기장으로 향하며 중계를 앞둔 준비에 나섰다. 전현무는 무더운 날씨를 보며 2002 한일월드컵 당시를 떠올렸고, 당시 다리 부상으로 조별리그 초반 경기에 나서지 못했던 이영표의 이야기를 꺼냈다.이에 이영표는 "사실 그 정도면 팀에서 방출이었다"며 "감독님이 네덜란드 물리치료사를 나한테 전담으로 붙여줬다"고 회상했다. 그는 히딩크 감독의 배려 덕분에 포르투갈전에 출전할 수 있었다며 "대체자가 없었다기보다는 나한테 기회를 준 거다"고 말했다.이어 "그렇게 월드컵에 나갔으니 경기장에서 죽어야겠다는 마음으로 뛰었다"며 히딩크 감독을 자신의 은인이라고 밝혔다.경기장에 도착한 전현무와 이영표는 중계석을 둘러보며 본격적인 준비에 돌입했다. 전현무는 그라운드와 거리가 상당한 중계석 환경에 놀라며 "걱정이 몰려왔다"고 털어놨고, 시야를 가리는 각종 장비 탓에 긴장감을 드러냈다.오프닝 프리쇼를 마친 두 사람은 중계석에서 양 팀의 선발 명단을 확인했다. 남아공 라인업을 먼저 살펴본 뒤 대한민국 명단을 확인한 이영표는 손흥민이 빠진 선발 구성에 놀란 기색을 감추지 못했다.이영표는 "선수를 왜 이렇게 많이 바꾼 거야. 이게 진짜 맞아? 안 믿어지는데"라고 의아해했고, 전현무 역시 "손흥민 라인업 제외는 말 많이 나올 것 같은데"라며 "중계 때 물어볼 거다"라고 말했다. 이에 이영표는 손흥민의 선발 제외와 관련한 질문은 하지 말라며 웃어 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr