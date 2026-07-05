'공감세포' 김명수, 2회 만에 위기 맞았다…내담자 소식에 '망연자실'

김명수가 '공감세포'에서 예상치 못한 사건을 마주한다. / 사진제공=드라마 '공감세포'

김명수가 '공감세포'에서 예상치 못한 사건을 마주한다.5일 오후 10시 50분 방송되는 라이프타임 드라마 '공감세포' 2회에서는 차은환(김명수 분)에게 연이어 위기가 닥친다.앞서 방송된 1회에서는 차은환이 상담을 받으러 온 유지안(강민아 분)의 공황 증세를 확인하는 모습이 그려졌다. 차은환이 전화를 받기 위해 자리를 비운 사이 상담소 건물에 누전이 발생했고, 상담실 문고리까지 고장 나면서 유지안은 방 안에 갇혔다.평소 비 오는 날 혼자 있으면 극심한 공포를 느낀다는 유지안의 상태를 떠올린 차은환은 곧바로 상담실로 향했다. 유지안은 의식을 잃기 직전 차은환에게 입을 맞췄고 두 사람의 첫 만남은 예상치 못한 방식으로 마무리됐다.공개된 스틸에는 병원을 찾은 차은환과 유지안의 모습이 담겼다. 차은환은 공황 발작으로 입원한 유지안의 병실 앞을 지키며 상태를 살핀다. 유지안은 차은환과 처음 만났던 순간을 떠올리며 복잡한 감정을 내비친다.이후 차은환은 또 다른 사건과 마주한다. 상상 복수 상담법으로 이름을 알린 그는 내담자에게 예상치 못한 일이 벌어졌다는 소식을 듣고 충격을 받는다.심란한 마음으로 편의점을 찾은 차은환은 그곳에서 유지안과 다시 만난다. 유지안은 힘없이 서 있는 차은환을 바라보다 눈물을 흘린다. 공감 능력을 잃고 살아왔던 유지안에게 어떤 변화가 생긴 것인지, 또 차은환을 흔든 사건의 정체가 무엇인지 관심이 쏠린다.'공감세포'는 매주 토, 일 밤 10시 50분 라이프타임에서 방송된다. 방송 이후 U+tv모바일과 디즈니+에서도 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr