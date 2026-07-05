사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 화사한 아이보리 스타일링으로 차분하면서도 청순한 매력을 드러내며 눈길을 사로잡았다.최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 사진을 올렸다.공개된 사진에서 31기 순자는 아이보리 터틀넥 니트에 같은 톤의 카디건을 걸치고 밝은 벽돌 벽 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 담담한 표정을 짓고 있으며 전체적으로 차분한 색감의 스타일링이 단정한 분위기를 더했다.이어 공개된 사진에서 31기 순자는 같은 의상에 롱스커트와 흰색 숄더백을 매치한 채 실내 벽면 앞에 서 있다. 손에는 가방을 가볍게 들고 정면을 응시하고 있으며, 아이보리 계열의 의상이 통일감 있게 어우러져 깔끔한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 31기 순자는 다시 밝은 벽돌 벽 앞에서 흰색 숄더백을 든 채 환한 미소를 짓고 있다. 검은색 샌들을 매치한 편안한 스타일로 서 있다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr