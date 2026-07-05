이기택이 달라진 위상을 고백한다./사진=텐아시아DB

이기택이 달라진 위상을 고백한다./사진제공=KBS

'1박 2일' 새 멤버 이기택이 첫 방송 이후 달라진 위상을 밝힌다.오는 5일 오후 6시 10분 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 여섯 멤버가 '7번 국도 힐링 여행'을 떠나는 첫 번째 이야기가 담긴다.'1박 2일' 팀은 본격적인 여행에 앞서 새 멤버 이용진, 이기택이 보여준 첫 방송에서의 활약에 대한 이야기를 나눈다. 멤버들은 "기택이가 국민들의 마음에 안착했다"며 "특히 어머님들의 최애로 등극했다"고 막내를 향한 관심에 뿌듯해한다.이에 이기택은 "최근 약국에 갔는데 '1박 2일'을 시청한 어머님들이 '아프면 안 된다'며 많은 걱정을 해주셨다"고 인기를 실감한 일화를 털어놓는다. 이용진도 야외 취침을 했던 첫 방송 이후 아내에게 들은 후기를 공개한다.이번 콘셉트가 '7번 국도 힐링 여행'인 만큼, 제작진은 '1박 2일' 팀에게 "마음껏 드세요"라며 점심 식사를 무한 제공한다. 그러나 멤버들은 제작진의 호의를 수상하게 생각하며 혼란에 빠진다. 이례적인 '무한 리필' 점심 식사를 여섯 멤버가 온전히 즐길 수 있을지 주목된다.이날 멤버들은 강원특별자치도 고성군에서 부산광역시를 잇는 '7번 국도'를 여행하며 제한 시간 안에 베이스캠프에 도착해야 하는 미션을 받는다. 제한 시간 안에 도착하지 못할 경우, 멤버들은 최종 목적지까지 걸어서 이동하는 벌칙을 수행한다.멤버들은 여행 내내 예상치 못한 변수들과 맞닥뜨리고, 시간이 지체되자 최종 목적지까지 도보 9시간 이상 이동하는 최악의 시나리오까지 계산한다고 해 이목이 쏠린다.한편, 이기택은 올해 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 한지민을 좋아하는 연극배우이자 프로 아르바이터인 신지수 역을 통해 자유분방한 연하남의 매력을 보여줬다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr