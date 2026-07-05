사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

사진 = 주우재 인스타그램

모델 겸 방송인 주우재가 일본 여행 중 포착한 일상을 공개하며 편안한 스타일과 취향이 담긴 근황으로 눈길을 끌었다.주우재는 인스타그램에 "헌터x헌터 헌터"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 첫 번째 사진에서 주우재는 회색 반소매 티셔츠와 짙은 블루 팬츠를 입고 검은 숄더백을 멘 채 붉은 기둥 옆에 기대어 서 있다. 한 손에는 휴대전화를 들고 카메라를 바라보고 있으며, 뒤로는 도로와 건물, 다리가 이어지는 거리 풍경이 함께 담겨 자연스러운 여행 분위기를 더했다.이어진 사진에서 주우재는 검은색 볼캡을 착용한 채 애니메이션 피규어가 진열된 매장 안에서 셀카를 촬영하고 있다. 선반에는 '헌터X헌터'를 비롯한 다양한 캐릭터 피규어 박스가 진열돼 있으며, 카메라를 가까이 응시하는 담백한 표정이 시선을 끈다.또 다른 사진에서 주우재는 매장 거울 앞에서 전신을 비춘 모습이 담겼다. 회색 티셔츠와 블루 팬츠, 검은 숄더백을 그대로 매치한 가운데 체인 장식이 더해진 팬츠와 블랙 슈즈가 함께 드러나며 편안한 캐주얼 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 주우재는 검은색 볼캡을 쓴 채 '헌터X헌터' 만화책 한 권을 두 손으로 들고 매장 안을 둘러보고 있다. 천장 조명 아래 다양한 상품 진열대와 K-POP 음반 코너가 함께 담겨 쇼핑 중인 순간을 자연스럽게 전했다.팬들은 "헌헌보는거진짜맛잘알", "늘 응원합니다", "몰좀아네", "화이팅", "엠지느낌나네요", "오빠 그래서 도대체 언제까지 잘생겨질 거야" 등의 반응을 남겼다.한편 주우재는 1986년생으로 40세다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr