현숙이 영식에게 받은 선물을 자랑했다. / 사진=28기 현숙 SNS

'나는솔로' 28기 현숙이 연인 28기 영식에게 받은 선물을 공개했다.28기 현숙은 지난 4일 자신의 SNS에 "영식님한테 생일선물 뭘 받았냐면요"라는 제목의 영상을 게재했다. 영식이 현숙에게 선물한 건 돈 꽃다발이었다. 현숙은 "꽃집에서 만들어 팔아만 봤지 받은 건 처음"이라며 기쁜 마음을 감추지 못했다.현숙은 "작년에는 선물로 목걸이를 받았다"며 "여자 마음을 잘 아는 영식"이라고 말하며 고마움을 표현했다. 이어 "이걸로 뭐 했을까요?"라고 덧붙여 궁금증을 자아냈다.플로리스트인 현숙은 SBS Plus·ENA 예능 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연했다. 방송이 끝난 이후 기수 영식과 연인으로 발전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr