최강록이 무서운 놀이기구 탑승 후 소감을 밝힌다. / 사진제공=MBC '놀러코스터'

'놀러코스터' 멤버들이 독일의 테마파크를 찾았다. / 사진제공=MBC '놀러코스터'

MBC '놀러코스터'에서 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 독일의 로컬 놀이공원에서 초고난도 놀이기구에 도전한다. 60m 상공에서 시속 120km로 질주하는 롤러코스터에 오른 노홍철은 "제발 내려줘"라고 외친다. 최강록은 기상천외에 놀이기구에 "잠시 죽었다고 생각했다"고 털어놓는다.5일 방송되는 '놀러코스터'에서는 네 사람이 현지인들에게 알려진 독일의 로컬 놀이공원을 찾는다.독일의 로컬 놀이공원에 도착한 멤버들은 테마파크의 푸근한 분위기에 조금씩 긴장을 풀기 시작한다. 그러나 평화로운 시간도 잠시, 처음에는 한적한 분위기에 여유를 즐기던 멤버들은 곳곳에 숨겨진 대형 어트랙션을 마주하며 웃음기를 잃어간다.특히 아파트 50층 높이를 자랑하는 세계에서 가장 높은 회전 그네, 엄청난 속도의 세계 최초 스카이 루프 롤러코스터가 이들의 도전을 기다린다. 높이 60m 상공에서 시속 120km로 질주하는 롤러코스터를 탄 노홍철은 "이제 그만 타도 될 것 같은데"라며 "제발 내려줘"라고 호소해 웃음을 자아낸다.이 밖에도 갑자기 발판이 사라지며 허공에 매달리는 놀이기구까지 등장한다. 예상치 못한 상황에 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀은 비명을 지르며 패닉에 빠진다. 최강록은 체험을 마친 뒤 "잠시 죽었다고 생각했다"고 소감을 밝혀 어떤 놀이기구를 탔을지 궁금증을 더한다.독일 놀이공원에서 펼쳐지는 네 사람의 체험기는 5일 오후 9시 10분 방송되는 '놀러코스터'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr