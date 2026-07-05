사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했던 옥순이 부산에서의 일상을 담은 근황 사진을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "부산대 비오는 날 데이트 감사했던 날"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에는 22기 옥순이 그레이톤 원피스를 입고 레스토랑 테이블에 앉아 미소를 짓는 모습이 담겼다. 짙은 그레이 컬러의 벽을 배경으로 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 손을 가볍게 들어 올리고 있으며 목걸이와 팔찌를 매치한 단정한 스타일링이 차분한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 22기 옥순은 화이트 원피스를 입고 창가 자리에 앉아 커다란 꽃다발을 품에 안은 채 미소를 짓고 있다. 테이블 위에는 음료와 디저트가 함께 놓여 있고, 화이트톤 실내와 커다란 창문이 어우러져 편안하고 따뜻한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 화이트 후드 집업을 입은 채 셀카를 촬영하며 엄지를 들어 보이고 있다. 의자에 앉아 카메라를 향해 은은한 미소를 짓는 모습이 자연스러운 매력을 더했다.마지막 사진에서 22기 옥순은 차콜 컬러 티셔츠와 블루 캡 모자를 착용한 채 카페 벽면에 기대 옆모습을 드러냈다. 벽에 걸린 액자와 둥근 테이블이 함께 보이는 공간에서 편안한 차림으로 여유로운 분위기를 자아냈다.팬들은 "웃는모습 보니 힐링되네요", "너무예쁜데여", "너무 예뻐", "으앙 너무이뿌요", "넘 이쁘시다", "왜이러케 예쁘냐구" 등의 반응을 남겼다.한편 '나는솔로' 22기 옥순은 1989년생으로 37세다. 옥순은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 경수와 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr