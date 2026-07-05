옥택연이 '김부장'에 특별 출연했다. / 사진=SBS '김부장' 캡처

옥택연이 '김부장'에 특별 출연했다. / 사진=SBS '김부장' 캡처

배우 옥택연이 SBS 금토드라마 '김부장'에 특별출연해 강렬한 존재감을 남겼다. 소지섭이 연기한 김부장의 과거 동료로 등장한 그는 짧은 출연에도 인물의 서사에 힘을 보탰다.지난 4일 방송된 '김부장' 4회에서 옥택연은 김부장(소지섭 분)과 함께 북한 금강보육소에서 자란 비밀 요원 박영광 역을 맡았다.박영광은 사회체육단원이 되기 위해 혹독한 훈련을 받으며 김부장과 경쟁을 벌였다. 그러면서도 척박한 환경 속에서 서로를 의지하며 깊은 우정을 쌓아가는 인물이다.그러나 두 사람은 작전 수행 도중 함정에 빠졌다. 박영광은 끝내 안타까운 최후를 맞으며 시청자들에게 여운을 남겼다.옥택연은 짧은 등장에도 액션 연기와 북한 사투리를 자연스럽게 소화했으며, 냉철한 임무 수행 속에서도 김부장 앞에서는 인간적인 면모를 드러내며 캐릭터를 입체적으로 표현했다. 김부장과 박영광의 우정을 설득력 있게 그려내며 특별출연 이상의 존재감을 보여줬다.옥택연은 앞서 일본 넷플릭스 시리즈 '소울메이트'에서 복싱 선수 요한 역을 맡아 연기를 선보였으며, 최근에는 2PM 일본 데뷔 15주년 기념 도쿄돔 콘서트를 마쳤다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr