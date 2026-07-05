사진 = 김소연 인스타그램

배우 김소연이 편안한 분위기 속 근황을 공개했다.김소연은 최근 자신의 인스타그램에 "🩶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에는 김소연이 밝은 베이지 톤의 소파에 기대앉아 카메라를 향해 셀카를 촬영하는 모습이 담겼다. 그레이 컬러의 스트라이프 반소매 티셔츠를 편안하게 착용한 가운데 자연스럽게 풀어내린 헤어와 실버 링 귀걸이가 차분한 분위기를 더했고 은은한 메이크업과 또렷한 이목구비가 클로즈업 구도에서도 시선을 사로잡는다. 어깨에는 핑크 컬러 스트랩이 살짝 걸쳐져 있으며, 담백한 스타일링과 편안한 공간이 어우러져 꾸미지 않은 듯한 일상의 매력을 전했다.사진을 본 팬들은 "헐 너무이뿌요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "미모가 여신이네요", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "이 아름다움을 영원히 간직해 주세요" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.한편 1980년생으로 46세인 김소연은 1994년 SBS 드라마 '공룡선생'으로 대중 앞에 등장해 데뷔 30주년을 맞았다. 2017년 6월 배우 이상우와 결혼했으며 2021년 SBS 드라마 '펜트하우스'를 통해 생애 첫 연기대상을 거머쥐었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr