사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

배우 정소민이 여유로운 일상을 담은 근황 사진을 공개했다.정소민은 최근 자신의 인스타그램에 "🌷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에는 카페 입구에 선 정소민이 보랏빛 슬리브리스 상의와 블랙 팬츠를 착용한 채 양손에 테이크아웃 커피를 들고 있는 정소민의 모습이 담겼다. 어깨에 화이트 카디건을 가볍게 걸치고 라탄 소재의 숄더백을 매치했으며, 실내 카운터와 테이블이 보이는 공간을 배경으로 고개를 살짝 기울인 채 차분한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 정소민은 잔디와 열대 식물이 어우러진 야외 공간에 앉아 라탄백을 정리하고 있다. 화이트 원피스 사이로 레드 컬러의 도트 패턴 상의가 자연스럽게 드러나고, 카메라를 올려다보는 담담한 표정이 편안한 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 정소민은 같은 의상을 입은 채 실내에서 얼굴을 가까이 담은 모습을 공개했다. 라탄 소재의 조명이 천장에 걸려 있는 공간을 배경으로 옆모습에 가까운 각도에서 카메라를 바라보며 자연스러운 매력을 드러냈다.마지막 사진에서 정소민은 핑크톤 인테리어가 돋보이는 카페에 앉아 접시에 담긴 디저트를 두 손으로 들어 보이며 미소를 짓고 있다. 화이트 칼라가 돋보이는 의상에 선글라스를 머리 위에 올린 채 카메라를 바라보는 모습이 사랑스러운 분위기를 완성했다.팬들은 "너무 귀엽고 아름다워", "아름다운 소미니이이이이이", "너무 예뻐", "나의 사랑", "얼마나 아름다운지", "멋지다" 등의 반응을 남겼다.한편 1989년생으로 37세인 정소민은 최근 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '딜러' 출연을 확정 지었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr