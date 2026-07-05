'도깨비 10주년 여행'에 '도깨비' 출연 배우들이 등장한다. / 사진제공=tvN '도깨비 10주년 여행'

'도깨비 10주년 여행'에서 '도깨비' 10주년 파티가 열린다. / 사진제공=tvN '도깨비 10주년 여행'

'도깨비 10주년 여행'에 김병철, 이엘, 박경혜가 출연한다.5일 방송되는 tvN 예능 '도깨비 10주년 여행' 2회에서는 공유, 이동욱, 김고은, 유인나의 강릉 여행이 이어진다. 이들과 함께 드라마 '도깨비'에서 빌런 역을 맡았던 김병철, 삼신할매 역의 이엘, 처녀 귀신을 연기한 박경혜도 합류해 10주년 파티를 함께한다.드라마 속 공간을 재현한 깨비 하우스도 공개된다. 퀘벡과 한국을 오가는 빨간 문을 비롯해 은탁의 교복과 수험표, 저승사자의 명부 등 드라마에 등장했던 소품들이 마련된다. 김고은과 유인나는 이동욱이 준비한 저승사자 의상을 입고 마당에서 런웨이를 선보인다.배우들은 10주년 파티 준비에 나선다. 공유는 음식 준비를 맡고, 이동욱과 김고은, 유인나도 각자 역할을 나눠 함께한다. 다만 준비 과정에서 예상하지 못한 상황이 이어지고 이동욱과 유인나는 숯불을 피우는 과정에서 티격태격하는 모습을 보인다.오랜만에 다시 만난 배우들은 10년 전 촬영 당시를 떠올리며 이야기를 나눈다. 도깨비 분장 비하인드와 명장면 촬영 과정, 제작 과정에서 있었던 에피소드도 공개될 예정이다.'도깨비 10주년 여행'은 매주 토, 일 오후 9시 10분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr