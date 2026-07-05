김국진과 인순이 남편이 도플갱어 같은 외모로 눈길을 끌었다. / 사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 노래자랑이 펼쳐진다. / 사진제공=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'

TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 인순이의 남편과 김국진이 함께 무대에 오른다. 닮은 외모로 눈길을 끌었던 두 사람은 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에서 듀엣 무대를 선보인다. 인순이는 "저희 남편하고 김국진 씨가 같이 노래를 부른다. 둘이 똑같이 생겼다"며 기대감을 나타냈다.6일 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서는 방송 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑'이 공개된다.선공개 영상에서는 인순이의 남편이 참가자로 등장한다. 무대에 모습을 드러낸 그는 김국진과 닮은 외모로 출연진의 시선을 모았다. 이를 본 홍석천은 "김국진 형이 아니냐"라며 놀라워했다. 다른 출연진도 두 사람을 헷갈려 할 정도였다.이후 김국진이 아내 강수지와 함께 있던 MC석에서 무대로 이동하자 심사위원들도 당황했다. 심사를 맡은 인순이는 "저희 남편하고 김국진 씨가 같이 노래를 부른다. 둘이 똑같이 생겼다"며 김태원에게 두 사람을 소개했다.인순이의 남편은 "제 아내에게 평가받는 것 아니냐. 짝도 없었는데 김국진 씨께서 기꺼이 이렇게 나와주셨다"며 함께 무대를 꾸미게 된 소감을 전했다. 노래가 시작되자 그는 선글라스를 착용한 채 춤을 선보이며 분위기를 달궜다. 김국진과 함께한 무대가 어떤 모습으로 펼쳐질지 관심이 쏠린다.인순이의 남편은 현역 골프 교수로, 앞서 '조선의 사랑꾼'에서 인순이와의 러브스토리를 공개했다. 골프를 공통 관심사로 둔 김국진과는 부부 동반 골프 대결을 펼치기도 했다.서로 똑 닮은 '도플갱어 남편들'의 무대는 6일 오후 10시 방송되는 '조선의 사랑꾼'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr