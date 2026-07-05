이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’ 김영희가 과거 허경환의 한마디를 계기로 화법을 바꿨다고 말했다.4일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 MC 은지원과 이요원을 비롯해 박서진, 김영희가 출연해 각자의 근황과 고민을 나눴다.이날 김영희는 ‘말자 할매’ 캐릭터로 등장해 스튜디오 분위기를 단숨에 끌어올렸다. 이를 지켜보던 은지원은 “‘살림남’ 와서 분장하고 등장한 사람은 처음 본다”며 놀라움을 드러냈고, 김영희는 “요즘은 라디오도 이런 모습으로 나간다. 안 보이는 라디오도 그대로 나가라고 하더라”며 자연스럽게 받아쳤다.이어 김영희는 젝스키스 팬임을 밝히며 녹화 전부터 긴장과 설렘이 섞인 반응을 보였다. 그는 “마스크팩에 별걸 다 했는데 이렇게 멀리 있을 줄 몰랐다”며 너스레를 떨었고, 스튜디오 분위기를 한층 부드럽게 만들었다.대화가 이어지던 중 은지원이 “본인 고민은 어떻게 해결하냐”고 묻자 김영희는 잠시 망설이다 “잘하는 점집을 간다”고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.이 가운데 박서진은 KBS 시사 프로그램 ‘사사건건’ 섭외를 받은 뒤 김영희에게 방송 대비 조언을 받는 모습으로 눈길을 끌었다. 그는 “얼마 전 ‘말자쇼’에 나왔는데 대본 없이 몇 시간 애드리브를 하는 걸 보고 놀랐다. 정말 배워보고 싶었다”며 존경심을 드러냈다.박서진은 이어 평소 대화 방식에 대한 고민도 꺼냈다. “사람들이랑 얘기할 때 대화가 잘 안된다는 말을 자주 듣는다”고 조심스럽게 말했고, 김영희는 “말이 끊기듯 하면 오해가 생길 수 있다. 일부러라도 길게 말하거나 몸을 같이 써라”고 현실적인 조언을 건넸다.박서진은 자신의 말투를 예로 들며 “동생한테 ‘처먹어라’라고 장난처럼 말하는데 표정 없이 하니까 오해를 받는다”고 설명했다. 이에 김영희는 “그 말은 표정이 있어도 받아들이기 어렵다. 동생이 받아주니까 넘어가는 거지, 그렇지 않으면 큰일 난다”고 직설적으로 짚었다.이후 김영희는 자신의 변화 과정을 꺼내며 분위기를 잠시 진지하게 만들었다. 그는 “예전엔 사람을 공격하고 웃기면 된다고 생각했다. 그런데 허경환 선배가 ‘넌 다 좋은데 사람을 까고 안 닦아줘?’라고 하더라”라며 당시 충격을 회상했다.김영희는 그 말 이후 자신의 캐릭터와 화법을 다시 정리하게 됐다고 밝히며 “그게 내 이미지가 돼버리더라. 그래서 이제는 먼저 독설을 하고 뒤에 칭찬을 덧붙인다”고 변화된 태도를 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr