권소현이 '공감세포'에서 한이진 역을 맡았다. / 사진제공=LG U+tv모바일, 디즈니+ ‘공감세포’

권소현이 '공감세포'에서 라이징 스타를 연기한다. / 사진제공=LG U+tv모바일, 디즈니+ ‘공감세포’

그룹 포미닛 출신 배우 권소현이 드라마 '공감세포'에서 라이징 스타 한이진 역으로 첫 등장했다.권소현은 지난 4일 첫 방송된 토일드라마 '공감세포'에서 한이진을 연기했다. 한이진은 아이돌 시절 같은 그룹 멤버였던 유지안(강민아 분)에게 가려졌지만, 배우로 전향한 뒤 연기력을 인정받으며 라이징 스타로 자리 잡은 인물이다.한이진은 신인상 후보로 영화제를 찾았고 유지안과 재회하며 신경전을 벌였다. 과거 같은 걸그룹에서 활동했던 두 사람은 대화를 주고받는 내내 팽팽한 기류를 이어갔고 신인상과 의상 등을 두고 경쟁 구도를 형성했다.한이진은 상담 선생 차은환(김명수)이 보낸 축하 메시지를 받고 미소를 보이며 미묘한 감정을 나타냈다. 권소현은 차분한 대사와 표정 연기로 한이진의 경쟁심과 감정 변화를 표현했다. 화려한 스타일링으로 캐릭터의 분위기도 살렸다.'공감세포'는 공감을 거부하는 여자와 타인의 감정을 느끼게 된 남자가 '감정 전이'라는 사건을 겪으며 서로를 이해해 가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다. 매주 토, 일 라이프타임, LG U+tv모바일, 디즈니+에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr