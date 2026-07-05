아이들 민니가 '태국 금수저설'에 대해 이야기한다. / 사진=텐아시아DB

'런닝맨'에 아이들 미연, 민니가 게스트로 함께한다. / 사진제공=SBS '런닝맨'

SBS '런닝맨'에서 아이들 민니가 그동안 화제를 모았던 '태국 금수저설'에 대해 직접 입을 연다. 민니는 가족이 태국에서 리조트를 운영 중이라고 밝히며 "'런닝맨' 태국 특집도 우리 리조트에서 찍자"고 제안한다. 이에 멤버들은 민니의 환심을 사기 위한 '아부 경쟁'에 나선다.5일 방송되는 '런닝맨'에서는 멤버들이 목돈 마련을 위해 복숭아 농장과 요식업 체험에 도전한다.멤버들은 연간 수확 기간이 2주 남짓인 제철 품종 '신비 복숭아'를 직접 수확하고 선별하며 일당을 받는 미션을 수행한다. 수확팀과 선별팀으로 나뉜 가운데 성실하게 일하는 멤버들이 있는가 하면, 복숭아를 따기보다 먹는 데 집중하는 모습도 펼쳐진다.선별 과정에서는 더 높은 일당을 받기 위한 은밀한 '뒷거래'도 벌어진다. 일부 멤버들은 양세찬에게 당도가 높은 복숭아를 건네며 선별 결과를 바꾸려 하지만, 결국 성실하지 못한 멤버들은 일당 5000원을 받는 데 그친다.이후 멤버들은 요식업 체험에 나선다. 직접 음식을 만들어야 하는 상황에서 일부 멤버들은 몰래 짜장라면을 끓여 먹기로 한다. 하지만 유재석에게 들키고, 유재석 역시 라면 냄새를 이기지 못해 합류하면서 웃음을 자아낸다. 뒤늦게 김종국까지 이들을 찾아 나서며 긴장감이 더해진다.이날 민니는 '태국 금수저설'에 대해서도 직접 입을 연다. 멤버들이 "태국에 가면 집에 초대해 줄 거냐"고 묻자 민니는 "우리 리조트에 놀러 와라"며 가족이 실제 태국에서 리조트를 운영하고 있다고 밝힌다. 이어 "'런닝맨' 태국 특집도 우리 리조트에서 찍자"라고 제안해 모두를 놀라게 한다.민니의 말이 끝나자 멤버들은 태도를 바꿔 민니를 향한 칭찬을 쏟아낸다. 미연이 "(민니는) 태국에 집도 여러 채 있다"고 거든다. 멤버들은 "민니야 오늘 어머니, 아버지께 우리 같이 찍은 사진 보내드려라", "더 잘해주고 싶다"며 웃음을 안긴다.미연은 이번에도 허당 매력을 발산한다. 양세찬의 심부름을 하던 중 '매실청'을 '식혜'로 잘못 듣고 필요한 재료를 빠뜨리는 등 엉뚱한 모습을 보인다. 반면 양세찬도 같은 질문을 반복하는 모습을 보였고, 미연은 "괜찮으신 거 맞냐"고 되물으며 티격태격 케미를 완성한다.민니와 미연의 활약은 5일 오후 6시 10분 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr