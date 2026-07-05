사진 = 유인영 인스타그램

사진 = 유인영 인스타그램

사진 = 유인영 인스타그램

사진 = 유인영 인스타그램

배우 유인영이 다양한 일상이 담긴 근황 사진을 공개했다.유인영은 최근 자신의 인스타그램에 "그냥 요즘"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에는 유인영이 호수를 내려다볼 수 있는 야외 테라스에 앉아 휴대전화를 바라보며 미소 짓는 모습이 담겼다. 블랙 민소매 의상을 입은 채 테이블 위에 놓인 물잔과 식기를 앞에 두고 여유로운 시간을 보내는 모습 뒤로 푸른 호수와 숲이 어우러진 풍경이 펼쳐져 차분한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 유인영은 창가 앞 의자에 앉아 핑크색 휴대전화를 들고 거울 셀카를 촬영했다. 네이비 컬러 의상에 자연스럽게 내려오는 헤어스타일을 매치했고, 창밖으로 건물과 화분이 보이는 배경이 함께 담기며 담백한 일상의 매력을 전했다.또 다른 사진에서 유인영은 의류가 걸린 매장 안에서 나무 프레임 거울을 통해 셀카를 남겼다. 블랙 상의를 착용한 채 휴대전화를 바라보고 있으며 옷걸이에 걸린 회색 티셔츠와 매장 내부가 함께 담겨 편안한 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 유인영은 노란색 티셔츠와 검은 모자를 착용한 채 인형뽑기 기계 앞에 서서 기계 안을 바라보고 있다. 푸른 조명이 비추는 기계 안에는 다양한 상품이 놓여 있고, 집중한 표정으로 손을 조작하는 모습이 자연스럽게 담겼다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "인영님 너무 아름다워요", "사랑해요" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.한편 1984년생인 유인영은 42세이며 과거 종방한 KBS 2TV 주말극 '독수리 5형제를 부탁해!'에서 밝고 에너지 넘치는 모습으로 김동완과 핑크빛 로맨스 연기를 선보여 시청자들의 호평을 받은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr