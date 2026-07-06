코미디언 박세미와 가수 김소유가 환한 미소를 짓고 있다. / 사진제공=메타코미디

9년 차 트로트 가수 김소유가 코미디언 박세미의 가창력에 놀랐던 일화를 전했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 첫 듀엣 앨범 발매를 마친 박세미와 김소유를 만났다. 두 사람은 코미디언과 트로트 가수의 조합이라는 점에서 눈길을 끈다. 박세미는 이번 활동으로 가수 분야에 처음으로 도전한다. 각자 분야가 다르기에 녹음 과정에서 다양한 에피소드도 있었을 터. 김소유는 박세미의 가창력을 꼽으며 "놀랐다"고 표현했다.김소유는 "저는 녹음실 특유의 분위기를 알지 않느냐. 한 번 들어가면 오랜 시간 나오기 힘들고 무서운 곳이다"라면서 "그래도 제 본업이 가수니까 먼저 녹음하려고 했는데, 언니가 먼저 들어가더라"라고 당시를 회상했다. 이에 박세미는 "매도 먼저 맞는 게 낫지 않느냐. 소유 씨가 부른 후에 제가 부르면 비교가 많이 될 테니 먼저 들어가자고 결심했다. 그런 의미였다"고 설명했다.김소유의 우려와 달리 박세미의 가창력은 뛰어났다. 김소유는 "보통 녹음실에 들어가면 작곡가님이 '몇 번만 더 불러봐라' 이런 멘트를 많이 하신다. 그런데 언니는 녹음실에서 1시간 만에 나왔다. 금방 끝냈다"고 실력을 극찬했다.겉으로 티가 나진 않았지만 박세미는 나름 긴장 속에서 녹음을 진행했다. 김소유는 "언니가 녹음실에서 나온 후에 제가 들어갔는데, 헤드셋을 착용해 보니 다 젖어 있더라"라며 "원래 잘하고 싶은 마음이 없으면 긴장도 안 된다. 그런데 땀 범벅이 된 언니를 보고 '이 노래에 정말 진심이구나', '욕심이 많구나' 생각했다"고 덧붙였다. 이에 박세미는 "서로의 얼굴에 먹칠하지 말아야겠다는 마음이었다"라며 곡 작업과 음원 발매에 진중한 태도를 가지고 있음을 시사했다.한편 두 사람이 뭉친 '뭔들 못하겠어요'는 무엇이든 할 수 있다는 의지를 유쾌하게 표현한 세미 트로트다. 박세미의 밝은 에너지가 곡의 분위기를 높여주고 국악 기반의 가창력을 가진 김소유가 곡의 중심을 잡는다. 중독성 있는 후렴 멜로디와 재치 있는 가사가 리스너들이 쉽게 따라 부를 수 있도록 구성됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr