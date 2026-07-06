NCT WayV 텐 / 사진제공=일리멘트(ILLIMNT)

NCT WayV 멤버 텐 / 사진=illimnt X 캡쳐

그룹 엔시티(NCT), 웨이션브이(WayV) 멤버 텐(TEN)이 크리에이티브 컴퍼니 일리멘트(ILLIMNT)를 공동 설립하며 새로운 활동에 나선다.일리멘트는 6일 공식 출범했다. 음악과 비주얼 아트, 패션, 오리지널 콘텐츠, 브랜드 파트너십 등을 아우르는 크리에이티브 컴퍼니로, 아티스트 중심 프로젝트와 글로벌 협업을 추진할 계획이다.공동 설립자로 참여한 텐은 올해 한국과 태국, 중국, 미국 등에서 음악과 공연, 오리지널 콘텐츠, 브랜드 협업 등 다양한 프로젝트를 진행할 예정이다.텐은 "일리멘트는 창의성이 불가능을 가능하게 만든다고 믿는다"며 "아티스트들이 자신만의 색을 지키면서 새로운 가능성을 찾을 수 있도록 돕고, 국경을 넘어 공감과 감동을 전하는 작품을 만들고 싶다"고 밝혔다.텐은 NCT와 WayV 활동과 함께 솔로 활동도 이어오고 있다. 2024년 첫 솔로 미니앨범 'TEN'을 시작으로 'STUNNER', 'Humanity' 등을 발표하며 솔로 디스코그래피를 쌓았다.한편 일리멘트는 글로벌 제작 네트워크를 바탕으로 음악을 비롯한 다양한 창작 분야에서 아티스트 중심 프로젝트를 선보일 계획이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr