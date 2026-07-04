배우 황정민은 최근 달라진 피부톤으로 화제를 모았다. / 사진='핑계고', '엘르 코리아' 유튜브 캡처

배우 황정민, 조인성, 정호연이 '핑계고'에 출연했다. / 사진='핑계고' 유튜브 영상 캡처

배우 황정민이 얼굴의 홍조를 가리기 위해 메이크업을 했다고 말했다.4일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '여름 방학식은 핑계고'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 영화 '호프'에서 호흡을 맞춘 배우 황정민, 조인성, 정호연이 게스트로 출연해 MC 유재석과 다양한 이야기를 나눴다.대화 도중 조인성은 유재석의 얼굴을 유심히 보더니 "메이크업을 했냐"고 물었다. 이에 유재석은 "나는 했다. 인성 씨는 메이크업 안 했냐"고 되물었고, 조인성은 "안 했다"고 답했다. 이를 들은 출연진은 "메이크업을 한 줄 알았다"며 조인성의 미모에 감탄했다.조인성은 "메이크업은 안 하고 머리만 했다"며 "'핑계고'는 자연스러움을 추구하는 곳 아니냐. 그래서 메이크업은 따로 안 했다"고 설명했다. 이에 유재석은 씁쓸한 미소를 지으며 "인성이는 원래 잘생겼으니까"라고 말해 웃음을 자아냈다.이어 유재석은 황정민에게도 메이크업 여부를 물었다. 황정민은 "나는 엄청 했다. 거의 특수분장처럼 했다"고 답했다. 이어 "메이크업이 없으면 얼굴이 빨가니까 해야 한다"며 너스레를 떨었다.한편 황정민은 최근 금주 후 확 달라진 비주얼로 화제를 모은 바 있다. 누리꾼들은 혈색이 좋아지고 살이 빠진 황정민의 모습을 보고 "누군지 몰라보겠다", "역시 술을 끊어야 한다", "얼굴이 좋아 보인다" 등 반응을 보였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr