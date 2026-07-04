사진 = 김재원 인스타그램

사진 = 김재원 인스타그램

사진 = 김재원 인스타그램

사진 = 김재원 인스타그램

키 188cm로 알려진 배우 김재원이 블랙 슈트와 화이트 티셔츠를 오가는 스타일링으로 촬영 현장의 다양한 모습을 공개하며 깊이 있는 분위기와 강렬한 비주얼을 선보였다.김재원은 최근 자신의 인스타그램에 "🔳"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김재원은 블랙 슈트를 차려입고 한 손으로 재킷을 잡은 채 정면을 응시하고 있다. 목걸이와 팔찌, 반지가 더해진 스타일링이 블랙 착장과 어우러졌고, 벽면으로 길게 드리운 빛이 공간에 입체적인 분위기를 더했다.이어진 사진에서는 김재원이 고개를 살짝 숙인 채 팔을 교차한 자세를 취하고 있다. 같은 블랙 슈트 차림에 액세서리를 매치한 스타일링이 이어졌고, 벽면에 비친 그림자와 따뜻한 조명이 차분한 무드를 완성했다.또 다른 사진에서는 김재원이 화이트 반소매 티셔츠와 블랙 팬츠를 착용한 채 한쪽 손을 어깨에 올리고 벽에 기대어 있다. 창문으로 들어오는 자연광이 얼굴과 상반신을 비추고 있으며, 아래쪽에는 카메라를 든 촬영 스태프 일부가 함께 담겨 현장 분위기를 그대로 전했다.마지막 사진에서는 김재원이 한쪽 팔을 위로 뻗고 다른 손으로 턱을 받친 포즈를 취하고 있다. 화이트 티셔츠와 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림에 자연광이 드리운 벽면이 어우러졌고, 촬영 중인 카메라와 스태프의 모습이 함께 담기며 화보 촬영 현장의 순간을 완성했다.이를 본 팬들은 "강아지가 아니라 아주 그냥 호랭이구만", "배우님 응원합니다", "남자의 향이 물씬 풍기는,, 화보", "미쳐따아아아", "너므 좋구요", "아름답다" 등의 댓글을 달았다.한편 2001년생인 김재원은 25세로 넷플릭스 '레이디두아'와 tvN '유미의 세포들3'에서 연상 여배우들과 호흡을 맞춰 뛰어난 연기력을 선보였다. 이후 김재원은 각종 광고계에서 두각을 드러내고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr