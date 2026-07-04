최시원이 악플러들에 칼을 빼들었다. / 사진=텐아시아 DB

그룹 슈퍼주니어 멤버 최시원이 미국 법원을 통해 해외 플랫폼 악성 게시물 작성자들의 신원을 확보한 것으로 알려졌다.3일 국내 한 매체는 미국 캘리포니아 북부연방지방법원이 지난 2일(현지시간) 최시원이 엑스(X·옛 트위터)와 유튜브 등 해외 플랫폼 이용자 10명을 상대로 낸 증거개시(디스커버리) 신청을 인용했다고 보도했다. 디스커버리는 재판에 앞서 소송에 필요한 증거나 정보를 상대방에게 공개하도록 하는 미국의 법적 절차다.해당 보도에 따르면 최시원 측은 국내에서 진행 중인 손해배상 소송을 위해 플랫폼 운영사인 엑스와 구글을 상대로 작성자들의 이름과 생년월일, 주소 등 신원 확인에 필요한 정보 제공을 요청했고, 미국 법원은 이를 받아들였다.앞서 최시원은 자신의 정치 성향과 종교, 외모 등을 겨냥한 모욕성 게시물과 악성 댓글에 시달린 것으로 전해졌다. 이에 최시원은 지난 5월 서울중앙지방법원에 게시물 작성자 10명을 상대로 모욕 및 명예훼손에 따른 손해배상 소송을 제기한 것으로 알려졌다.한편 최시원은 최근 SNS에 올렸다가 삭제한 야간 풍경 사진이 부정선거 주장 집회가 열린 서울 올림픽공원 일대라는 추측이 제기되면서 온라인상에서 또다시 논란의 중심에 섰다. 다만 정확한 촬영 장소와 게시 의도는 확인되지 않은 상태다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr