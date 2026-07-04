사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

故최진실 딸 인플루언서 최준희가 화사한 핑크 톤 스타일링과 자연스러운 미소를 담은 일상 사진을 공개하며 밝고 사랑스러운 분위기를 전했다.최준희는 최근 자신의 인스타그램에 "멀리 멀리 ◌ 𓂂 𓈒♡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최준희는 레스토랑 테이블에 앉아 나이프와 포크를 양손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 핑크 리본 장식이 더해진 튜브톱과 긴 블랙 헤어가 어우러지며 청량한 분위기를 자아냈고 앞에 놓인 접시와 음료가 함께 담기며 편안한 식사 시간을 연출했다.이어진 사진에서 최준희는 같은 자리에서 두 손을 테이블 위에 모은 채 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 헤어와 은은한 표정이 더해졌고, 밝은 햇살이 들어오는 실내 공간과 어우러져 한층 따뜻한 분위기가 돋보였다.또 다른 사진에서 최준희는 흰색 롱스커트와 화이트 아우터를 걸친 채 선착장 산책로에 서 있다. 핑크 톤 상의와 블랙 슬리퍼를 매치한 스타일링으로 환하게 웃고 있으며, 뒤편으로 줄지어 정박한 요트와 야자수가 펼쳐져 시원한 풍경을 더했다.마지막 사진에서 최준희는 'Madewell' 간판이 걸린 건물 앞 인도에 서서 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 민트 컬러 미니백을 한쪽 어깨에 메고 화이트 아우터를 걸친 스타일링이 어우러졌고, 화분에 걸린 꽃장식과 밝은 거리 풍경이 함께 담기며 산뜻한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "아기공주", "아 걍 다예뻐 다 입아파", "너무 예뻐", "너무이뽀요", "넘예", "공주웅니야" 등의 댓글을 달았다.앞서 몸무게 40kg임을 인증한 최준희는 뼈말라 단점이 딱 하나 있다며 "골반뽕 없이 어떻게 사냐"고 하면서 털털한 매력을 뽐낸 바 있다.한편 최준희는 지난 5월 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 이후 LA로 신혼여행을 떠났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr