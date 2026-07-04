사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 사랑스러운 표정과 화사한 스타일링이 돋보이는 근황 사진을 공개하며 시선을 사로잡았다.장원영은 인스타그램에 "꽃한송이 눈을 햇빛 저리가주라 살구 살구없따"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에서 장원영은 차량 안에서 카메라를 바라보며 입술을 살짝 내민 표정을 짓고 있다. 핑크 장미 자수가 더해진 화이트 레이스 홀터넥 원피스를 착용했으며, 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 또렷한 이목구비와 맑은 분위기를 드러냈다. 크림색 시트와 차분한 실내 공간이 어우러지며 화사한 스타일링이 더욱 돋보인다.이어진 사진에서 장원영은 같은 의상을 입은 채 밝은 배경 앞에서 한 손을 이마 위에 올린 포즈를 취하고 있다. 카메라를 정면으로 응시하며 차분한 표정을 짓고 있고, 핑크 장미 자수가 포인트가 된 원피스와 긴 웨이브 헤어가 단정하면서도 사랑스러운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 장원영은 화이트와 블루 컬러가 어우러진 대형 꽃다발을 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 화이트 커튼을 배경으로 다양한 꽃들이 풍성하게 담긴 꽃다발이 시선을 끌며, 화이트 원피스와 조화를 이루면서 한층 화사한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 장원영은 거울 앞에 서서 전신 셀카를 촬영하고 있다. 같은 원피스를 입은 채 한 손으로 휴대전화를 들고 다른 손은 손바닥을 펼친 포즈를 취했으며, 뒤편으로 꽃다발과 테이블, 의자 등이 놓인 밝은 실내 공간이 함께 담겨 깔끔하고 산뜻한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "헤메코 찰떡", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "cuteeeee", "My queen" 등의 반응을 남겼다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr