소지섭, 이동욱이 동시간대 시청률 경쟁을 벌였다./사진=텐아시아DB

'킬러들의 쇼핑몰' 첫회가 1.7%를 기록했다./사진제공=MBC

MBC 특선 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌1’이 첫회 시청률 1.7%를 기록했다. .‘킬러들의 쇼핑몰 시즌1’은 강지영 작가의 소설 ‘살인자의 쇼핑몰’을 원작으로 한 액션 드라마다. 삼촌 정진만(이동욱 분)이 남긴 수상한 쇼핑몰 때문에 킬러들의 표적이 된 조카 정지안(김혜준 분)의 생존기를 그린다.지난 1회에서는 진만의 갑작스러운 죽음 이후 홀로 남겨진 지안이 미스터리한 쇼핑몰의 존재를 마주하며, 평범했던 일상이 순식간에 흔들리기 시작했다. 시청률은 1.7%를 기록, 전작 '오십프로' 마지막회 5.0%보다 3.3% 포인트 하락했다. 동시간대 방송된 소지섭 주연의 SBS '김부장'은 18.8%를 나타냈다.4일 방송되는 2회에서는 지안을 향한 위협이 보다 구체적인 형태로 다가온다. 진만이 남긴 쇼핑몰의 정체를 둘러싼 의문이 커지는 가운데, 지안은 자신이 알지 못했던 삼촌의 과거와 그가 몸담고 있던 세계의 흔적을 마주한다. 갑작스럽게 표적이 된 지안에게는 상황을 파악할 시간조차 충분하지 않다. 믿을 수 있는 사람과 의심해야 할 사람을 구분하기 어려운 혼란 속에서, 지안은 생존을 위한 첫 번째 시험대에 오른다.지안의 동창 배정민(박지빈 분)의 존재는 극에 또 다른 긴장감을 더한다. 지안 곁에서 진만이 남긴 쇼핑몰의 실체를 함께 추적하게 되는 정민은 사건의 단서를 풀어가는 인물로 활약한다. 그러나 진만의 죽음 이후 지안 주변에 모여드는 인물들의 목적이 모두 명확하지 않은 만큼, 지안은 누군가에게 기대는 동시에 스스로 판단해야 하는 상황에 놓인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr