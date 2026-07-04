‘김주하의 데이앤나잇’ / 사진 제공=MBN

‘김주하의 데이앤나잇’ / 사진 제공=MBN

가수 변진섭이 황영조가 띠동갑 아내를 연결해 준 '사랑의 오작교'였다고 밝힌다.4일 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 32회에 가수 변진섭과 황영조가 출연해 '34년 절친들' 간의 이야기를 전한다.먼저 변진섭은 싱크로나이즈드 국가대표였던 와이프와 결혼까지 이어질 수 있었던 일등 공신으로 황영조를 꼽았다. 변진섭은 "아내와 처음 만나는 자리에 황영조도 함께 있었다"라며 아는 동생과 그 후배였던 와이프가 만나는 자리에 변진섭이 황영조를 불러서 함께 나갔다고 설명한다. 이어 변진섭은 "황영조가 처음 본 우리 와이프에게 '같은 체육인인데 좋은 일 있으면 연락드리겠다'라며 먼저 연락처를 물어봤다"라고 전한다.사심이 있었냐는 문세윤의 질문에, 황영조는 "내가 삐삐 번호를 받아서 형한테 주려고 했던 것"이라고 당시 속내를 전하며, 변진섭의 사랑을 연결해 준 진정한 '사랑의 오작교'임을 입증한다. 하지만 이후 변진섭이 와이프에게 전화를 하게 된 과정에 대해 두 사람의 기억이 엇갈리는 해프닝이 벌어진다.황영조는 처음부터 마라톤 선수가 아니었다고 고백한다. 중학교 시절 사이클 선수였다는 황영조는 "사이클은 장비가 너무 비쌌다. 어느 정도 형편이 돼야지만 할 수 있는 운동이었다"라며 "달리기는 먹여주고 재워주고 졸업을 시켜준다고 해서 고등학교 가서 달리기를 시작했다"라고 털어놓는다. 이후 5,000m, 10,000m 장거리 선수로 활동하던 황영조는 91년 동아마라톤대회에서 동료들의 페이스 메이커로 출전해 3위를 기록하면서 마라톤에 데뷔했고, 92년 바르셀로나 올림픽에서 금메달을 따냈다고 전한다.황영조는 바르셀로나 올림픽에서 故 손기정 선수와 이뤄낸 감동적인 명장면도 설명한다. 황영조는 "현장에 손기정 선생님이 와 계셨다. 제가 시상식 끝나고 선생님 목에 금메달을 걸어드렸다"라고 해 뭉클함을 자아낸다. 특히 황영조는 선수 시절 족저근막염으로 고생했던 것을 전하며 "올림픽 금메달을 따고 발바닥 수술을 했고, 히로시마 아시안게임에서 금메달을 따고 다시 수술을 했다"라고 잦은 수술을 이어가느라 고통스러웠던 현실을 토로했다. 이어 황영조는 "올림픽 출전권이 걸린 경기에 출전했다가 발바닥이 찢어졌고 결국 은퇴했다"라며 결국 26세 이른 나이에 은퇴를 결정했던 사연을 전한다.한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr