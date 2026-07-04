사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

사진 = 신민아 인스타그램

배우 신민아가 자연스러운 미소와 세련된 스타일링이 어우러진 다양한 사진을 공개하며 편안한 일상과 우아한 매력을 함께 전했다.신민아는 최근 자신의 인스타그램에 "📸🧡💛"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신민아는 모로코에서 블랙 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 스마트폰을 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 베이지 컬러 숄을 어깨에 두르고 화이트 의상과 함께 매치한 모습이 차분한 분위기를 더했고 패턴이 들어간 기둥 앞에서 은은한 미소를 지으며 세련된 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 신민아는 붉은 벨벳 소파에 기대앉아 카메라를 바라보고 있다. 베이지 컬러 숄을 감싼 편안한 차림과 골드 쿠션이 어우러지며 따뜻한 색감이 돋보였고, 손에는 스마트폰을 쥔 채 부드러운 표정을 짓고 있다.또 다른 사진에서 신민아는 같은 공간의 붉은 소파 위에 앉아 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 숄을 몸에 감싼 스타일링과 편안하게 다리를 접은 자세가 자연스러운 분위기를 연출했다.마지막 사진에서 신민아는 연한 옐로 톤의 슬리브리스 드레스를 입고 화려한 목걸이와 반지, 귀걸이를 매치한 채 턱을 괸 자세로 카메라를 바라보고 있다. 화이트 소파에 앉아 은은한 미소를 짓는 모습이 고급스러운 분위기와 함께 돋보였다.이를 본 팬들은 "반짝반짝미모", "멋지다", "진짜 너무 예쁘다", "사진들을 보니 너무 기분이 좋아요", "정말 아름답다", "김우빈 배우와 두 분은 정말 멋진 부부" 등의 댓글을 달았다.앞서 신민아, 김우빈은 5살 연상연하 커플로 10년 열애 끝에 지난해 12월 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다.한편 신민아는 영화 ‘눈동자’ 개봉을 앞두고 있으며 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에 출연한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr