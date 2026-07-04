이미지 크게보기 사진 = 오윤아 유튜브 채널

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배우 오윤아가 이혼 11년 만에 재혼을 발표하며 팬들과 대중에게 진심 어린 소회를 전했다.오윤아는 3일 자신의 유튜브 채널 ‘Oh!윤아’를 통해 “결혼하게 됐다”고 직접 밝히며 재혼 소식을 전했다.영상에서 오윤아는 오랜 시간 결혼을 망설여왔던 이유와 함께, 발달장애를 가진 아들 민이를 둘러싼 삶의 고민, 그리고 새로운 가족을 만나 변화하게 된 마음을 눈물로 털어놨다.그는 평소 구독자들이 응원 메시지를 보내주며 “좋은 짝을 만나 행복한 모습을 보고 싶다”고 말해왔던 점을 떠올리며, 말을 잇지 못하고 눈시울을 붉혔다.그는 오랜 시간 결혼을 쉽게 결정하지 못했던 이유로 아들 민이를 가장 먼저 언급했다. 오윤아는 “오랜 시간 아이를 혼자 키우면서 아이가 제 인생에서 가장 큰 우선순위였다”고 얘기했다.이어 “그 부담을 누군가에게 지우고 싶지 않았다”고 밝혔다. 이어 “민이와 평생 둘이서 열심히 살아야겠다고 생각했다”며 단둘이서의 삶을 각오했던 시간을 돌아봤다.그러나 시간이 흐르며 예비 남편과 그의 가족을 만나면서 마음에 큰 변화가 생겼다고 전했다. 무엇보다 예비 가족이 아들 민이를 편견 없이 받아들이고 따뜻하게 대해준 점이 결정적인 계기가 됐다고 설명했다.오윤아는 “부모님들이 민이를 정말 손자처럼 받아주셨다. 정말 쉽지 않은 일이다”라며 “그 순간 인연이 아니면 절대 가능할 수 없는 일이라는 생각이 들었다”고 말하며 깊은 감사를 전했다. 이 과정에서 그는 여러 차례 감정이 북받친 듯 눈물을 보이기도 했다.그는 끝으로 새로운 인연과 가족에 대한 고마움을 전하며, 앞으로의 삶에 대한 조심스러운 기대감을 드러냈다.한편 오윤아는 2007년 결혼해 같은 해 8월 아들을 품에 안았으며, 2015년 이혼 후 발달 장애가 있는 아들 민이를 혼자 양육해 왔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr