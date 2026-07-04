이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

‘나 혼자 산다’ 소녀시대 권유리가 제주 자취 3년 차 현실 일상을 공개했다.3일 방송된 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 권유리의 제주 일상이 예고됐다.이날 방송에서 권유리는 성산일출봉이 보이는 집에서 차를 마시며 등장했다. 그는“제주도 자취 3년 차다. 독립을 처음 시작한 곳이 제주도”라고 말했다.하지만 집 내부는 높은 습기로 인해 벽지는 가장자리부터 들떠 있으며 표면이 울어 있었고, 그 틈 사이로 검게 번진 곰팡이가 얼룩처럼 퍼져 공간 전체에 스며든 듯한 인상을 줬다.심지어 액자가 걸린 벽지는 들떠 있었다. 권유리는 “제주도는 습기 관리가 중요하다”고 설명했다. 이어 벌레가 등장하는 장면도 공개됐다. 선반을 열자 벌레가 나타나 당황하는 모습이 포착되며 생활의 리얼함이 더해졌다.또 그는 직접 바다로 나가 식재료를 채취하며 “여름에는 사방이 톳”이라고 말했다.한편 2020년 7월 서울 강남 논현동의 한 건물을 128억 원에 매입하며 건물주가 된 소식을 알렸던 권유리는 해당 건물이 4년 만에 100억 원이 오르면서 230억 원대 건물주가 됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr