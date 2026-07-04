사진 = 신현빈 인스타그램

사진 = 신현빈 인스타그램

사진 = 신현빈 인스타그램

사진 = 신현빈 인스타그램

배우 신현빈이 각기 다른 블랙 스타일링과 차분한 표정으로 세련된 분위기를 자아내며 다채로운 비주얼을 공개했다.신현빈은 최근 본인의 인스타그램에 "🖤 군체"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신현빈은 블랙 재킷과 블랙 크롭톱, 팬츠를 매치한 스타일링으로 벽에 기대 포즈를 취하고 있다. 한 손은 허리에, 다른 손은 주머니에 넣은 채 은은한 미소를 짓고 있으며, 심플한 목걸이가 더해져 깔끔하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 신현빈은 한쪽 어깨가 드러나는 블랙 원숄더 의상을 입고 창가에 기대 옆모습을 바라보고 있다. 단정하게 묶은 헤어스타일과 자연스럽게 흘러내린 앞머리가 차분한 분위기를 더했고, 창밖 풍경을 배경으로 단아한 비주얼이 돋보였다.또 다른 사진에서 신현빈은 아이보리 컬러의 슬리브리스 상의와 블랙 팬츠를 착용한 채 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 벽돌 벽과 책장이 있는 공간에서 입술을 살짝 내민 표정과 긴 귀걸이가 어우러지며 편안하면서도 감각적인 분위기를 연출했다.마지막 사진에서 신현빈은 오렌지 컬러 의상을 입고 카메라 밖을 응시하고 있다. 자연스럽게 묶은 헤어와 얼굴을 감싼 앞머리가 차분한 인상을 더했고, 따뜻한 조명이 비추는 공간 속에서 깊이 있는 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "맨날예쁘네", "평생예쁜애", "너무 예뻐", "최고로 이쁘네", "개예쁘네", "진짜 반햇어요" 등의 댓글을 달았다.한편 신현빈은 1986년생으로 39세이며 영화 '얼굴'과 '군체'에 출연했으며 '정원사들'에도 열연을 펼친다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr