배우 한혜진이 개인 유튜브를 통해 일상을 공유했다. / 사진=유튜브 채널 '한혜진 Hyejin Han' 영상 캡처

배우 한혜진이 남편 기성용의 경기를 응원했다. / 사진=유튜브 채널 '한혜진 Hyejin Han' 영상 캡처

배우 한혜진이 남편 기성용의 경기를 직접 찾아 응원했다.지난 3일 유튜브 채널 '한혜진 Hyejin Han'에는 '한혜진·기성용, 주말부부의 48시간 | 서울과 포항 EP.01'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 축구 경기로 인해 주말부부 생활을 이어가고 있는 한혜진, 기성용 부부의 일상이 담겼다.한혜진은 딸 시온 양과 함께 기성용의 경기를 보기 위해 포항을 찾았다. 경기장에 도착한 그는 남편의 모습을 카메라에 담으며 "저기 어딘가 남편이 있겠죠? 오랜만에 남편 경기 보러 온 거라 신나네요. 오늘 경기 이겼으면 좋겠어요"라며 자막을 통해 설레는 마음을 전했다.기성용의 팀이 승리를 거두자 한혜진도 기쁜 마음을 숨기지 못했다. 그는 선수들과 기쁨을 나누고 있는 기성용을 촬영하며 "수고하셨습니다. 축하드립니다"라는 자막으로 축하의 뜻을 전했다. 이어 "혹시 제가 승리 요정일까요?"라고 덧붙이며 귀여운 면모를 보여줬다.경기를 마친 후에는 가족과 함께 포항 곳곳을 둘러보며 여유로운 시간을 보냈다. 한혜진, 기성용 부부는 옷을 쇼핑하고 유명 관광지를 찾아가는 등 행복하고 소소한 일상을 공유했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr