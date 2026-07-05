박명수가 버거 가격에 버럭한다./사진제공=KBS

박명수가 버거 가격에 버럭한다./사진제공=KBS

정호영 셰프가 ‘예상가격 5만원’의 캐비어 치킨카츠버거를 선보인다.5일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서 정호영이 모교인 츠지 조리학교 동문들과 함께 팝업레스토랑을 개최한다.정호영의 모교인 츠지 조리학교는 세계 3대 요리학교 중 하나로, 정호영을 비롯해 ‘흑백요리사2’ 우승자인 최강록, ‘흑백요리사2’에서 신들린 칼질을 보여준 칼마카세 신현도 등을 배출한 곳이다. 특히 정호영은 “난 학교가 인정한 스타 셰프”라며 자화자찬과 함께 현재 동문회 부회장임을 밝힌다.특히 정호영은 이번 팝업레스토랑의 인기를 업고 ‘동문회장직’으로 직행하겠다는 야망을 보인다. 그 야망의 증거가 바로 ‘캐비어 치킨카츠버거’. 정호영은 “개인 사비로 캐비어를 샀다”며 티스푼 한 숟갈에 약 1~2만원대인 초고가 식재료를 버거에 투척한다.이에 김숙이 “캐비어 치킨카츠버거의 가격은 어떻게 되나?”라고 묻자 정호영은 “예상판매가는 한 5만원정도”라고 초고가 버거의 탄생을 알린다. 이에 박명수는 “버거가 5만원이라고? 안 먹어!”라며 세 끼 식사가 가능한 버거 가격에 버럭한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr