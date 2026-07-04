사진 = SBS '김부장' 캡처

사진 = SBS '김부장' 캡처

'김부장' 소지섭이 딸을 향한 처절한 부성애로 폭주하는 '무법 중년' 본능을 발산한 가운데 사상 최대 추격전을 맞닥뜨리면서 긴장감을 폭증시켰다.지난 3일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장'(연출 이승영, 이소은/극본 남대중) 3회는 닐슨코리아 기준 수도권 평균 19.6%, 전국 평균 18.8%, 순간 최고 시청률 23%를 기록하며 또 한 번 자체 최고 기록을 경신했다. 특히 방송 단 3회 만에 수도권 시청률 19.6%를 돌파하는 폭발적인 기세로 2026년 방송된 전 채널 미니시리즈 시청률 1위에 등극한 것은 물론 동시간대는 물론 한 주간 방송된 전 채널·전 장르 프로그램까지 모두 제치며 압도적인 정상에 올랐다.2049 시청률 역시 최고 7.5%를 기록하며 화제성까지 완벽하게 입증했다. 매회 자체 최고 시청률을 갈아치우는 무서운 상승세로 20% 돌파를 눈앞에 둔 '김부장'은 적수를 찾기 힘든 독보적인 흥행 독주 체제를 구축하며 2026년 최고의 화제작임을 다시 한번 증명했다.'김부장' 3회에서는 사라진 딸 김민지(서수민 분)를 찾기 위해 점점 더 거침없는 행보를 이어가는 김부장(소지섭 분)과 친구 성한수(최대훈 분), 박진철(윤경호 분)의 목숨 건 의기투합 그리고 남파 전사 박강성(김성규 분)과의 아찔한 첫 대면이 그려지며 숨 막히는 전개를 완성했다.김먼저 과거 김부장과 민지의 일상이 공개되며 먹먹한 감동을 안겼다. 최신 휴대폰을 갖고 싶어 하는 김민지에게 무심한 척했던 김부장은 결국 새 휴대폰과 하트 키링을 몰래 선물했고 이를 발견한 김민지는 방문을 열어 "아빠 사랑해"라고 수줍게 고백했다. 평범하지만 따뜻했던 부녀의 추억은 현재 딸을 찾아 나선 김부장의 절박한 심정을 더욱 절절하게 만들었다.이어 경찰서에 연행됐던 김부장은 압수된 휴대폰으로 걸려온 민지의 전화를 확인한 뒤 형사반장을 제압하고 경찰서를 빠져나왔다. 김민지가 살아있을 수도 있다는 희망을 붙잡은 김부장은 딸을 찾기 위한 추적에 다시 나섰고 같은 시각 남파된 특수부대 출신 공작원 박강성(김성규 분)이 움직이기 시작하며 긴장감을 끌어올렸다. 여기에 강국철(원현준 분)을 중심으로 한 특수임무국까지 북측보다 먼저 김부장을 확보하기 위해 요원들을 총동원해 김부장을 쫓으면서 사상 최대 추격전의 서막을 올렸다.경찰서에서 도주한 김부장은 친구 성한수(최대훈 분)를 찾아가 '벙커'를 부탁했고 성한수는 김부장의 딸 김민지가 납치됐다는 말에 두말없이 김부장과 함께 특수임무국 요원들을 압도적인 액션으로 물리쳤다. 그 사이 유치장을 탈출한 박진철(윤경호 분)은 김부장의 집에서 박강성과 혈투를 펼쳤지만 박강성을 놓쳤고 이후 김부장에게 북한 공작원이 내려왔다는 사실을 알려 또 다른 위기를 예고했다.김부장은 성한수와 함께 김민지의 휴대폰 신호를 따라 이동했고 성한수와의 공조 끝에 조직원들을 제압한 후 휴대폰을 손에 넣었다. 하지만 김부장은 김민지의 휴대폰을 통해 뒤늦게 김민지의 외롭고 힘든 시간을 알게 됐고 결국 "왜 나는 진작 눈치채지 못했을까"라며 깊은 죄책감에 눈물을 흘렸다.하지만 방송 말미 성한수가 괴로워하며 눈물짓는 김부장을 향해 "민지부터 찾자 그래야 사과도 할 수 있을 거 아냐"라고 다독이는 사이 박강성이 "찾았다…가짜 66"이라고 김부장의 머리에 총부리를 들이대는 '위기 엔딩'이 펼쳐지면서 다음 회를 향한 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.그런가 하면 이날 방송에서는 단순히 김부장의 은행 동료인 줄 알았던 정상아(손나은 분)와 김부장의 이웃 주민인 줄 알았던 세탁소 주인(박진 분우)이 사실은 김부장을 감시하는 언더커버 요원이었다는 반전이 드러나 충격을 선사했다. 또한 김부장과 박진철이 과거 윗동네와 아랫동네 '짱'으로서 만나게 됐던 심상치 않았던 첫 만남이 에필로그로 담겨 호기심을 자아냈다.한편 SBS 금토드라마 '김부장' 4회는 4일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr