방송인 유재석이 브이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 화제의 짤을 재연한다. / 사진=MBC 유재석은 "오랜만이네"라며 강아지풀을 바라본다. 이어 주우재의 요청에 강아지풀을 수염처럼 댄 채 포즈를 취하며 과거 사진을 재연한다. 16년이 지나도 여전한 모습이 훈훈함을 더한다. 유재석은 "오랜만이네"라며 강아지풀을 바라본다. 이어 주우재의 요청에 강아지풀을 수염처럼 댄 채 포즈를 취하며 과거 사진을 재연한다. 16년이 지나도 여전한 모습이 훈훈함을 더한다.

방송인 유재석이 16년 전과 똑같은 모습으로 눈길을 끈다.4일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 놀뭐 일기 편으로 꾸며진다. 이날 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 그리고 곽범은 마을 청년회 활동을 하며 전원 생활을 즐긴다.마을을 거닐던 유재석은 길가에 자란 강아지풀을 발견하고 반가워한다. 유재석의 대표 사진 중 하나인 '강아지풀 수염' 사진을 떠올린 것. 해당 사진은 2010년 '무한도전' 촬영 당시 찍힌 것으로, 사진 촬영을 요청한 할머니를 위해 땅에 누워 눈높이를 맞춘 유재석의 모습이 화제를 모은 바 있다.그런가 하면 유재석은 가발 하나로 색다른 매력을 선보이며 동생들의 관심을 한 몸에 받는다. 하하는 바가지머리 가발을 쓴 유재석을 보고 "추사랑을 닮았다"고 말해 웃음을 안긴다. 가발을 착용한 멤버들은 서로의 닮은꼴을 찾아주고 장난을 주고받으며 유쾌한 분위기를 이어간다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr