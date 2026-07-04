장항준 감독이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

'옥탑방의 문제아들'에 출연한 감독 장항준과 가수 윤종신. / 사진=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 유튜브 영상 캡처

감독 장항준이 영화 '왕과 사는 남자'의 연출 제안을 처음에는 고사하려 했던 사연을 공개했다.지난 3일 방송된 KBS2 '옥탑방 문제아들'에는 장항준과 그의 절친 가수 윤종신이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 장항준은 '왕과 사는 남자'를 언급하며 "처음에는 작품 제안을 거절하려 했다"고 털어놨다. 그는 "시나리오를 읽었는데 내가 맡을 작품이 아니라는 생각이 들더라"며 "거절 의사를 전하기 위해 만난 자리에서 작품을 하기 어려운 이유를 자세히 설명했다"고 말했다.이어 "당시만 해도 사극은 흥행이 쉽지 않은 장르였다. 투자 유치도 쉽지 않을 것이라고 판단했다"며 "특히 수양대군과 단종의 역사는 이미 결말이 알려진 새드엔딩이라 더욱 어렵다고 생각했다"고 설명했다. 그는 작품의 수정 방향을 제안했고, 이를 들은 제작진은 오히려 좋아하며 장감독을 더욱 적극적으로 설득했다고 전했다.최종 결정에는 아내인 김은희 작가의 조언이 큰 영향을 미쳤다. 장항준은 "집에 돌아와 김은희 작가와 상의했다"며 "내가 생각한 수정 방향을 이야기했더니 아내가 '그 정도면 괜찮겠다. 해봐라'고 하더라. 잘 나가는 작가가 하라고 하니 더 이상 고민하지 않았다"고 말해 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr