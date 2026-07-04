이상엽이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

이상엽이 단독 MC 첫 도전에 나섰다./사진제공=MBN ‘보물원정대’

MBN이 건강 토크쇼 ‘보물원정대’를 방송한다.오는 5일 첫 방송되는 MBN ‘보물원정대’는 다양한 질병에 고통받는 현대인을 위해 그 원인을 정확히 진단하고, 해법이 될 ‘건강의 보물’을 찾아 원정을 떠나는 신개념 모험형 건강 토크 프로그램이다. 특히, 5070 주부 시청자가 가장 궁금해하는 다이어트, 자녀의 키 성장, 면역, 탈모, 항산화 등을 주제로, 우리 몸이 보내는 적신호와 그 안에 담긴 역사까지 풀어내는 등 건강과 역사, 모험이 융합된 토크쇼다.‘대자연 속 원정 베이스캠프’ 콘셉트로 꾸며진 스튜디오에 원정 대장 이상엽을 비롯해 원정대의 브레인으로 합류해 질병의 원인부터 그 해법이 될 건강 보물의 의학적 효능까지 짚어줄 가정의학과 전문의 이서현이 함께한다. 또, 5070 주부 시청자들의 건강 고민을 누구보다 가까이서 대변할 아나운서 윤지영이 원정대원으로 출연한다. 이들은 매주 한 가지 주제로 자연 속, 인체 속, 그리고 역사 속에 숨겨진 건강 보물과 생존 공식을 찾아 떠난다.‘보물원정대’를 통해 단독 MC 첫 도전에 나선 이상엽은 “이제 건강에 신경 쓸 나이가 돼서 아내가 챙겨주는 영양제를 매일 먹는다”라며 “건강 프로그램 MC를 꼭 하고 싶었다. (녹화 현장에서) 원정 대장으로 진짜 보물을 찾는 인디아나 존스가 된 기분이다”라고 설렘과 기대감을 보였다. 앞서 이상엽은 2024년 금융인과 결혼했다.한편, MBN ’보물원정대‘는 5일 오전 7시 30분에 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr