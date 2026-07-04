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이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’

'옥탑방의 문제아들' 장항준 감독이 영화 ‘왕사남’을 거절했지만 아내 김은희 작가의 조언을 받아들였다고 밝혔다.3일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 게스트로 장항준, 윤종신이 출연했다.이날 방송에서 장항준은 '왕과 사는 남자' 비하인드를 전했다. 그는 “원래는 이 작품을 거절했었다”라며 그는 제작자를 만나 시나리오를 검토했던 당시 상황을 설명했다. 이어 거절을 결정하고 이유를 직접 전달했다고 말했다.장항준은 사극이라는 장르적 부담과 당시 영화 투자 환경을 주요 이유로 들었다. “첫 번째 이유가 사극이고, 그때 한국 영화에 아무도 투자를 안 할 때라 걱정이 있었다”고 말했다.또한 그는 이야기 구조에 대해서는 “단종 이야기는 스펙타클하지만 ‘왕사남’은 폐위부터 죽음까지라 극적인 요소가 부족하다고 생각했다”고 설명했다. 그러나 전달한 수정 의견이 예상과 달리 제작진의 설득으로 이어졌다. 분위기는 오히려 반대로 움직였다.결국 장항준은 집에서 아내 김은희 작가와 상의하면서 선택이 달라졌다고, 김은희가 “시나리오를 그렇게 고치면 괜찮다. 해라”라는 조언이 신의 한 수였던 것, 장항준은 “가장 돈을 잘 버는 감독이 되었다”고 말했다.한편 장항준이 연출한 영화 '왕과 사는 남자'는 1600만 명이 넘는 관객을 동원하며 역대 박스 오피스 2위에 올랐다..조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr