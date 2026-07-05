최현욱은 '맨 끝줄 소년'의 시청자 반응에 대해 "같은 작품인데도 보는 분마다 다르게 해석하는 게 재미있었다"고 말했다. / 사진제공=넷플릭스

최현욱은 최근 예능 '방과후 태리쌤'에도 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최현욱이 김태리와의 불화설에 입을 열었다. 최현욱은 김태리와 예능을 함께했는데, 두 사람은 서로 다른 의견으로 다소 갈등을 빚는 모습을 보여준 바 있다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 배우 최현욱과 만나 이야기를 나눴다.'맨 끝줄 소년'(연출 김규태)은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 학생 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.최현욱이 맡은 이강은 강의실 맨 끝줄에 앉아 세상을 관찰하는 대학생으로, 문학 교수 허문오의 삶에 조금씩 균열을 만들어내는 인물이다.최현욱은 작품 공개 전 올해 상반기 방송된 tvN 예능 '방과후 태리쌤'에 출연해 배우 김태리와 함께 폐교 위기에 놓인 초등학교에서 아이들과 연극을 만들어가는 시간을 보냈다. 선생님이 처음인 배우들과 연극이 처음인 아이들이 함께 무대를 완성해 가는 과정을 담은 프로그램으로, 최현욱은 김태리와 함께 아이들을 지도하며 호흡을 맞췄다.방송에서는 연극을 준비하는 과정에서 두 사람이 의견을 조율하며 서로 다른 생각을 드러내는 장면도 공개됐다. 이후 일부 쇼츠 영상이 해당 장면의 앞뒤 맥락을 제외한 채 갈등 장면만 부각해 확산되면서 두 사람의 불화설이 제기되기도 했다.이에 대해 최현욱은 "지금도 (김태리와) 종종 연락하고 있다"고 웃으며 운을 뗐다. 그는 "어떻게 봐주셨을지는 모르겠지만 결국 의견의 차이였던 것 같다"며 "저는 제 안에서 하고 싶었던 것들을 이야기했고, 누나도 누나의 의견을 이야기했던 것"이라고 설명했다. 이어 "의견 충돌은 살아가면서 충분히 있을 수 있는 일이다. 그러면서 '누나는 이렇게 생각하는구나' 하고 많이 배웠다"며 "하나의 작품을 함께 만들었던 좋은 기억으로 남아 있다" 고 말했다.최현욱은 '방과후 태리쌤'을 통해 배우보다 한 사람으로서 더 많은 것을 배웠다고도 했다. 그는 "작품보다 더 많은 걸 배웠던 것 같다"며 "선생님이라는 역할로 아이들을 가르쳤지만, 오히려 제가 아이들에게 더 많이 배웠다"고 말했다.이어 "사회생활을 하다 보면 표현도 돌려 하게 되고 점점 닫혀가는 부분이 생기는데, 아이들은 솔직하게 표현하더라. 연극에서도 그렇고 평소에도 그렇고 그런 순수함이 좋았다"며 "저도 아직 많이 부족하다는 걸 아이들을 통해 많이 배웠다. 선생님으로서 함께 연극을 올렸던 시간이 뜻깊은 기억으로 남아 있다"고 덧붙였다. 그러면서 "'방과후 태리쌤'에서 다시 불러주신다면 언제든 갈 의향이 있다"고 미소 지었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr